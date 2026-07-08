Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da milyonlarca kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisine, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı verildi.
Kararın ardından videonun YouTube tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadığı belirtildi.
Göktaş’ın "Ölü Deniz" adlı gösterisinden alınan bazı kesitlerin yer aldığı sosyal medya paylaşımları için de daha önce erişim engeli kararı verilmişti.
Deniz Göktaş, gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.