Yeni av sezonunun başlamasıyla Karadeniz’de görülen palamut ve hamsi bolluğu, Rize’de balıkçı tezgâhlarına hareketlilik getirdi.
Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor
Rize’de yeni av sezonunun başlamasıyla palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgâhlarda 400 grama kadar palamut 50, iri palamutlar 100, hamsinin kilogramı ise 100 liradan satışa sunuluyor.Kaynak: İHA
Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, limanlara palamut dolu kasalarla dönmeye başladı.
Sezonun ilk günlerinden itibaren ağlara yoğun şekilde takılan palamut, tezgâhlarda da yerini aldı.
Kırmızı ve beyaz ete göre daha uygun fiyatlarla satışa sunulan balıklar, vatandaşların ilgisini çekti.
Tezgâhlarda boy ve gramajlarına göre ayrılan palamutların 400 grama kadar olanları 50 liradan, 750 grama ulaşan iri palamutlar ise 100 liradan satışa sunuluyor.
Sezonun ilk hamsileri de kilogramı 100 liradan tezgâhlarda yerini aldı.
Balıkçı esnafı Muhammet Çalışkan, sezona bereketli başladıklarını belirterek balıkların taze ve fiyatların uygun olduğunu söyledi.
Çalışkan, palamutların gramajlarına göre fiyatlandırıldığını ve 50 liradan başlayan fiyatların balığın büyüklüğüne göre 100 liraya kadar çıktığını ifade etti.
Hamsinin de tezgâhlarda yerini aldığını belirten Çalışkan, kilogramının 100 liradan satıldığını aktardı.
Vatandaşların uygun fiyat ve besin değeri nedeniyle balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çalışkan, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
Taze balık almak için sabahın erken saatlerinde balıkhanelere gelen Rukiye Karataş ise av sezonunun başlamasıyla tezgâhlardaki çeşitliliğin arttığını söyledi.
Sezon başlarında fiyatların genellikle yüksek olduğunu ifade eden Karataş, bu yıl ise balıkların ilk çıktığı andan itibaren fiyatların makul seviyelerde olduğunu belirtti.
Sabah saatlerinde tezgâhlara taze balıkların geldiğini söyleyen Karataş, balıkların tazeliğinden memnun olduklarını kaydetti.
Bir süre öncesine kadar tezgâhlarda balık bulmanın zor olduğunu ifade eden Karataş, yaşanan bolluk nedeniyle balığın sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.
Balıkçılar, deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte palamut bolluğunun daha da artmasını beklediklerini belirtti.