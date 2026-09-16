Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor

Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor

Rize’de yeni av sezonunun başlamasıyla palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgâhlarda 400 grama kadar palamut 50, iri palamutlar 100, hamsinin kilogramı ise 100 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA
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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 1

Yeni av sezonunun başlamasıyla Karadeniz’de görülen palamut ve hamsi bolluğu, Rize’de balıkçı tezgâhlarına hareketlilik getirdi.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 2

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, limanlara palamut dolu kasalarla dönmeye başladı.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 3

Sezonun ilk günlerinden itibaren ağlara yoğun şekilde takılan palamut, tezgâhlarda da yerini aldı.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 4

Kırmızı ve beyaz ete göre daha uygun fiyatlarla satışa sunulan balıklar, vatandaşların ilgisini çekti.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 5

Tezgâhlarda boy ve gramajlarına göre ayrılan palamutların 400 grama kadar olanları 50 liradan, 750 grama ulaşan iri palamutlar ise 100 liradan satışa sunuluyor.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 6

Sezonun ilk hamsileri de kilogramı 100 liradan tezgâhlarda yerini aldı.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 7

Balıkçı esnafı Muhammet Çalışkan, sezona bereketli başladıklarını belirterek balıkların taze ve fiyatların uygun olduğunu söyledi.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 8

Çalışkan, palamutların gramajlarına göre fiyatlandırıldığını ve 50 liradan başlayan fiyatların balığın büyüklüğüne göre 100 liraya kadar çıktığını ifade etti.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 9

Hamsinin de tezgâhlarda yerini aldığını belirten Çalışkan, kilogramının 100 liradan satıldığını aktardı.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 10

Vatandaşların uygun fiyat ve besin değeri nedeniyle balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çalışkan, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 11

Taze balık almak için sabahın erken saatlerinde balıkhanelere gelen Rukiye Karataş ise av sezonunun başlamasıyla tezgâhlardaki çeşitliliğin arttığını söyledi.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 12

Sezon başlarında fiyatların genellikle yüksek olduğunu ifade eden Karataş, bu yıl ise balıkların ilk çıktığı andan itibaren fiyatların makul seviyelerde olduğunu belirtti.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 13

Sabah saatlerinde tezgâhlara taze balıkların geldiğini söyleyen Karataş, balıkların tazeliğinden memnun olduklarını kaydetti.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 14

Bir süre öncesine kadar tezgâhlarda balık bulmanın zor olduğunu ifade eden Karataş, yaşanan bolluk nedeniyle balığın sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

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Deniz cömert davrandı: Vatandaş 50 liraya doyuyor - Resim: 15

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte palamut bolluğunun daha da artmasını beklediklerini belirtti.

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