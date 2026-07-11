Ayşe Dinçer, “Yaz Bir Şarkı” programına konuk olduğu bölümde, 16 yıl önce dans ekibinde yer alan Demet Özdemir ile ilgili bilinmeyen bir detayı paylaştı. Oyunculuk kariyerinden önce dans eden Özdemir’in o dönemki performansından bahseden Dinçer, genç yeteneğin ekibe nasıl dahil olduğunu anlattı.
Demet Özdemir’in ablası bakın kim çıktı: Herkes onu merak etti
Ankaralı Ayşe olarak tanınan ünlü şarkıcı Ayşe Dinçer, Demet Özdemir’in şöhret yolculuğunu, ekibe katılma hikayesini anlattı. Dinçer, Özdemir’in asıl hocasının ablası olduğunu söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Dinçer, Demet Özdemir’in dansa olan ilgisinin ablası sayesinde başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekten çok uyumlu çalışıyordu. Asıl dans hocası ablasıydı. Dans grubumuzda ablası bize öncülük ediyor, dansçılarla ilgileniyordu. Bir gün dansçılarımızdan biri hastalandı ve gelemedi.
Bizi arayıp ‘Bir kız kardeşim var, onu getireyim, en azından eksik kalmasın’ dedi. Biz de kabul ettik. O gün geldi ve sonrasında uzun süre bizimle çalışmaya devam etti. Yanlış hatırlamıyorsam bir sezon boyunca birlikte çalıştık.”
DEMET ÖZDEMİR’İN ABLASI KİMDİR?
Ankaralı Ayşe’nin sözlerinden sonra Demet Özdemir’in “ablası” birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.
Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, geçmiş yıllarda modellik yaptı. Çeşitli reklam projelerinde, dergi çekimlerinde ve katalog çalışmalarında yer alan Derya Özdemir, aynı zamanda Mustafa Sandal’ın “İsyankar” şarkısının klibinde de rol aldı.
Derya Özdemir, ilerleyen dönemlerde ise magazin ve sanat dünyasından uzaklaşmayı tercih ederek daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.