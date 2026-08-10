Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre her yıl dünya çapında 10 milyon yeni demans vakası teşhis ediliyor. Sayının 2050’ye kadar 150 milyonu aşması bekleniyor.
Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat
Amerikan Nöroloji Akademisi’nin (AAN) tıp dergisi Neurology Open Access‘e göre araştırmacılar, bu nedenle insanların orta yaşta (48-68 yaşları) benimseyebileceği daha sağlıklı yaşam tarzının demansa etkisini inceledi. Araştırmanın sonuçlarına göre üç faktöre dikkat edildiği taktirde demans gecikiyorKaynak: Haber Merkezi
Araştırmada orta yaşta sigara içmeme, normal tansiyon ve diyabet bulunmaması, demansa karşı yaklaşık 13 ek yıl kazanmakla ilişkilendirildi.
12 binden fazla katılımcıyı analiz eden araştırmacılar, diyabet ve hipertansiyon hastalarının yanısıra sigara tiryakilerinin demanssız yaşam süresinin belirgin biçimde daha kısa olduğunu saptadı.
Araştırmaya göre orta yaşta bu üç risk etkenine birden sahip katılımcıların demans riski, hiç risk etkeni bulunmayanlara kıyasla neredeyse üç kat daha yüksek.
Tek risk etkeni bulunanlar demanssız ortalama 26 yıl, iki risk etkeni bulunanlar ortalama 21 yıl, üç risk etkeni bulunanlarsa yalnızca 17 yıldan biraz fazla demanssız yaşıyor.
Üç risk faktörü bulunan kadınlar ortalama 18 yıl, erkeklerse ortalama 16 yıl demanssız yaşıyor.