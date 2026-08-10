Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat

Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin (AAN) tıp dergisi Neurology Open Access‘e göre araştırmacılar, bu nedenle insanların orta yaşta (48-68 yaşları) benimseyebileceği daha sağlıklı yaşam tarzının demansa etkisini inceledi. Araştırmanın sonuçlarına göre üç faktöre dikkat edildiği taktirde demans gecikiyor

Kaynak: Haber Merkezi
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Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat - Resim: 1

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre her yıl dünya çapında 10 milyon yeni demans vakası teşhis ediliyor. Sayının 2050’ye kadar 150 milyonu aşması bekleniyor.

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Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat - Resim: 2

Araştırmada orta yaşta sigara içmeme, normal tansiyon ve diyabet bulunmaması, demansa karşı yaklaşık 13 ek yıl kazanmakla ilişkilendirildi.

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Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat - Resim: 3

12 binden fazla katılımcıyı analiz eden araştırmacılar, diyabet ve hipertansiyon hastalarının yanısıra sigara tiryakilerinin demanssız yaşam süresinin belirgin biçimde daha kısa olduğunu saptadı.

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Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat - Resim: 4

Araştırmaya göre orta yaşta bu üç risk etkenine birden sahip katılımcıların demans riski, hiç risk etkeni bulunmayanlara kıyasla neredeyse üç kat daha yüksek.

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Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat - Resim: 5

Tek risk etkeni bulunanlar demanssız ortalama 26 yıl, iki risk etkeni bulunanlar ortalama 21 yıl, üç risk etkeni bulunanlarsa yalnızca 17 yıldan biraz fazla demanssız yaşıyor.

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Demansı 13 yıl geciktirebilirsiniz... Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu üç kurala dikkat - Resim: 6

Üç risk faktörü bulunan kadınlar ortalama 18 yıl, erkeklerse ortalama 16 yıl demanssız yaşıyor.

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