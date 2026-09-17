Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü

Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü

Tescilli Ayvaniye elmasında hasat dönemi başladı. Yalnızca tek bir ilçede üretilebilen elma, kalın ve yağlı kabuğu sayesinde uzun süre bozulmadan saklanabiliyor.

Kaynak: İHA
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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 1

Ayvaniye elması, dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 2

Özellikle kalın ve yağlı kabuğu, ürünün uzun süre korunmasını sağlıyor.

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Elmanın kabuğundaki doğal yağ, hasat sonrasında koruyucu bir tabaka oluşturuyor.

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Bu sayede elmanın yaklaşık 6 ay boyunca bozulmadan muhafaza edilebildiği belirtiliyor.

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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 5

Ayvaniye elması kış şartlarına karşı da dayanıklı.

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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 6

Elmalar, soğuk havaya rağmen dalında uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

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Üretici Saadettin Gamsız, Ayvaniye elmasının farklı bölgelerde yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

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Gamsız, başka bölgelere aşılama yoluyla veya fidan götürenlerin olduğunu belirtti.

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Ancak bu girişimlerden istenilen sonucun alınamadığını ifade etti.

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Elmanın Gürün’deki aroma ve dayanıklılık özelliklerinin başka bölgelerde elde edilemediğini aktardı.

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Gamsız, bunun ilçenin toprak yapısı veya Tohma Çayı’nın suyuyla bağlantılı olabileceğini dile getirdi.

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Tescilli elmanın üretimi yalnızca Sivas Gürün sınırları içinde gerçekleştiriliyor.

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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 13

Sivas’ın Gürün ilçesine özgü Ayvaniye elmasında hasat da başlamış durumda.

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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 14

Gamsız ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenlerinin Ayvaniye elması üzerinde bilimsel araştırma yaptığını söyledi.

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Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü - Resim: 15

Hazırlanan bilimsel makalenin uluslararası bilim dergilerinde yayımlandığını belirten Gamsız, elmanın özelliklerinin akademik çalışmalara da konu olduğunu ifade etti.

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