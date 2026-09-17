Ayvaniye elması, dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
Dalından kopuyor, 6 ay çürümüyor: Tek bir ilçeye özgü
Tescilli Ayvaniye elmasında hasat dönemi başladı. Yalnızca tek bir ilçede üretilebilen elma, kalın ve yağlı kabuğu sayesinde uzun süre bozulmadan saklanabiliyor.Kaynak: İHA
Özellikle kalın ve yağlı kabuğu, ürünün uzun süre korunmasını sağlıyor.
Elmanın kabuğundaki doğal yağ, hasat sonrasında koruyucu bir tabaka oluşturuyor.
Bu sayede elmanın yaklaşık 6 ay boyunca bozulmadan muhafaza edilebildiği belirtiliyor.
Ayvaniye elması kış şartlarına karşı da dayanıklı.
Elmalar, soğuk havaya rağmen dalında uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.
Üretici Saadettin Gamsız, Ayvaniye elmasının farklı bölgelerde yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.
Gamsız, başka bölgelere aşılama yoluyla veya fidan götürenlerin olduğunu belirtti.
Ancak bu girişimlerden istenilen sonucun alınamadığını ifade etti.
Elmanın Gürün’deki aroma ve dayanıklılık özelliklerinin başka bölgelerde elde edilemediğini aktardı.
Gamsız, bunun ilçenin toprak yapısı veya Tohma Çayı’nın suyuyla bağlantılı olabileceğini dile getirdi.
Tescilli elmanın üretimi yalnızca Sivas Gürün sınırları içinde gerçekleştiriliyor.
Sivas’ın Gürün ilçesine özgü Ayvaniye elmasında hasat da başlamış durumda.
Gamsız ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenlerinin Ayvaniye elması üzerinde bilimsel araştırma yaptığını söyledi.
Hazırlanan bilimsel makalenin uluslararası bilim dergilerinde yayımlandığını belirten Gamsız, elmanın özelliklerinin akademik çalışmalara da konu olduğunu ifade etti.