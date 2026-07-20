Dağların eteklerinde kendiliğinden yetişiyor: Şifalı bitkiye sipariş yağıyor

YALOVA IHLAMURU FARKLI

Yalova ıhlamurunun en önemli özelliğinin yüksek glikozit değeri olduğunu vurgulayan Doğan, "Çanakkale, Karacabey, Bolu ve Düzce'de de ıhlamur yetişiyor. Ancak Yalova'da toplanan ıhlamurun hem çiçek kalitesi hem de glikozit değeri daha yüksek oluyor. Bu nedenle Yalova ıhlamuru daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.