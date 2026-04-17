Çekya’nın kuzeyindeki Zvicina Dağı eteklerinde 2025 yılının Şubat ayında iki turist tarafından tesadüfen bulunan devasa altın hazinesi için devletin ödeyeceği resmi ödül miktarı belli oldu.

Orta Avrupa’nın en büyük keşiflerinden biri olarak kabul edilen bu koleksiyon için kaşiflere yaklaşık 470 bin euro tutarında bir ödeme yapılması kararlaştırıldı. Hradec Kralove’deki Doğu Bohemya Müzesi uzmanları tarafından yapılan incelemeler, toplam ağırlığı 5 bin 230 gramı bulan hazinenin 19. ve 20. yüzyıllara ait saf altın objelerden oluştuğunu tescilledi.

Zengin içeriğiyle dikkat çeken koleksiyonda 598 adet altın sikkenin yanı sıra 30’dan fazla altın tütün kutusu, çeşitli mücevherler ve kişisel eşyalar yer alıyor. Buluntuların tamamının saf altın olması nedeniyle yasal değerleme, objelerin tarihi niteliğinden ziyade doğrudan altın piyasası üzerinden yüzde 100 oranla hesaplandı.

Ödül miktarının belirlenmesinde ise hazinenin bulunduğu günkü gram altın fiyatı olan 2.237,5 kron baz alındı. Bölge yönetimi tarafından onaylanan ödeme süreci, son onay mercii olan yerel meclise sunuldu.

Müze müdürü Petr Grulich’in meslek hayatındaki en benzersiz buluntu olarak tanımladığı hazine, bilimsel verilere göre 1921 yılından sonra bir taş duvarın içine gizlenmiş. Ancak bu kadar büyük bir servetin gerçek sahibinin kim olduğu ya da hangi sebeple oraya bırakıldığına dair gizem henüz çözülebilmiş değil.