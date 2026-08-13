Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay

Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay

Türkiye'de seçim atmosferi hiç dinmiyor. Çerçeve yasa sürecinde vatandaşların fikirleri geçişken bir tutum sergiledi. Özdemir araştırma2nın son anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 1

Anket sonuçları, kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 2

Vatandaşlar, "Bugün seçim olsa" hangi adayın önde olduğunu merak ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 3

Özdemir Araştırma'nın 20-22 Temmuz rarihleri arasında 1 bin 7 kişiyle yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 4

Katılımcılara "Yarın bir seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz? sorusunu yanıtladı

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 5

Vatandaşlara 4 isim yöneltildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 6

Katılımcılara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti lideri Özgür Özel ve CHP'nin potansiyel adaylarından İlhan Kesici'nin ismi yöneltildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 7

Özdemir Araştırmanın anket sonuçları şöyle:

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 8

%34.0 - Recep Tayyip Erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 9

%24.9 - Mansur Yavaş

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 10

%21.4 - Özgür Özel

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 11

%0.8 - İlhan Kesici

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 12

%14.1 - Oy kullanmam

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay - Resim: 13

%4.8 - Söylemek istemiyor

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