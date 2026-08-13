Anket sonuçları, kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde başa baş yarış: İşte araştırma verilerindeki çarpıcı detay
Türkiye'de seçim atmosferi hiç dinmiyor. Çerçeve yasa sürecinde vatandaşların fikirleri geçişken bir tutum sergiledi. Özdemir araştırma2nın son anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Aykut Metehan
Vatandaşlar, "Bugün seçim olsa" hangi adayın önde olduğunu merak ediyor.
Özdemir Araştırma'nın 20-22 Temmuz rarihleri arasında 1 bin 7 kişiyle yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı
Katılımcılara "Yarın bir seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz? sorusunu yanıtladı
Vatandaşlara 4 isim yöneltildi.
Katılımcılara, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YENİ Parti lideri Özgür Özel ve CHP'nin potansiyel adaylarından İlhan Kesici'nin ismi yöneltildi.
Özdemir Araştırmanın anket sonuçları şöyle:
%34.0 - Recep Tayyip Erdoğan
%24.9 - Mansur Yavaş
%21.4 - Özgür Özel
%0.8 - İlhan Kesici
%14.1 - Oy kullanmam
%4.8 - Söylemek istemiyor