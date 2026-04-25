Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek TUR 2026 kapsamında Marmaris, uluslararası bisiklet dünyasının dikkatini üzerine çekecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin ProSeries kategorisindeki tek yarışı olan organizasyonda, 23 ekipten 161 sporcu, toplam 1133,5 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Yarın başlayacak turda genel klasmanı belirlemesi beklenen Marmaris-Kıran etabı, yüzde 11’e ulaşan eğimi ve zorlu yapısıyla dikkat çekecek.

MARMARİS’İN MARKA DEĞERİNE KATKI

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ilçenin bir finiş ve iki start noktasına ev sahipliği yapmasının uluslararası organizasyonlardaki yerini güçlendirdiğini ifade etti.

Ayhan, etkinliğin geniş yayın ağı sayesinde Marmaris’in doğal yapısının ve turizm imkanlarının dünya çapında tanıtıldığını belirterek, organizasyon süresince oluşan hareketliliğin konaklama ve hizmet sektörlerine ekonomik katkı sunduğunu aktardı.

MARKA DEĞERİ VE TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, organizasyonun turizme çeşitlilik kazandırdığını ve sezonun canlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Aygün, Marmaris’in etap merkezi konumuna geldiğini belirterek, bu tür etkinliklerin hem sporun gelişimine hem de bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

“EFSANE TIRMANIŞ” KIRAN ETABI

Marmaris Bisiklet Derneği Başkanı Tolga Gök, ilçenin organizasyonda üstlendiği rolün önemli olduğunu vurgularken, Kıran etabının zorluk derecesine dikkat çekti.

Gök, yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki parkurun yüzde 10-11 eğim içerdiğini belirterek, bu etabın uluslararası bisiklet çevrelerinde yakından takip edildiğini ve turun kaderini belirleyebileceğini ifade etti.

YARIŞIN MARMARİS PROGRAMI

Marmaris, ikinci etapta Aydın’dan gelen sporcuları finişte karşılayacak, üçüncü ve dördüncü etapların başlangıç noktası olacak. Program şu şekilde:

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye (130,4 km)