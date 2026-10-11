Çorak araziyi cennete çevirdiler: Dalından şişeye şifa yolculuğu: Cilt ve boğaz enfeksiyonlarına birebir

Hasadın yapıldığı bahçenin sahibi üretici Zeynep Önay’ın 25 yıllık emeğiyle bugünkü haline geldiği belirtildi. Yıllar önce kurak ve boş arazi olan bahçede, bugün elma, erik ve alıç ağaçları yetişiyor. Bahçeyi oluştururken belediyeden de destek aldığını belirten Önay, "Kurduğumuz bu bahçe 25 yıllık emeğe dayanıyor. Burada hiçbir şey yoktu, kuraktı. Biz elma, erik ve alıç ektik. Belediyeye müracaat ederek ağaç aldık ve şimdi bu ağaçların hasadını topluyoruz. Elma bahçemizden kooperatif için topladığımız bu elmaları sirke yapımında kullanacağız. Daha önce elmalarımızı kurutup satıyorduk. Şimdi ise kooperatifte sirke yaparak değerlendireceğiz. Bu hasat benim için en keyifli hasatlardan biri oldu" dedi.