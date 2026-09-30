Yeniçağ Gazetesi
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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem

Burası İstanbul dedirten bir haber daha. Sultanbeyli’de etkili olan sağanak yağışın ardından yolun bir bölümünde çöktü. Yolun ortasında sel suları ile korku dolu anlar geçiren sürücü ve yanındaki yolcu tekerin üstüne çıkarak aracı dengelemeye çalıştılar.

Kaynak: DHA
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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 1

Sultanbeyli’de yağmur sonrası yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada yolda ilerleyen otomobilin tekerleği çöken kısma saplandı.

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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 2

Otomobil sürücüsü ve yolcu devrilmemesi için aracın kapısına çıkarak ağırlık oluşmasını sağladı. Sürücü ve yolcunun çabaları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 3

Sultanbeyli’de meydana geldi.İstanbul genelinde aralıklarla süren sağanak Sultanbeyli’de de etkili oldu.

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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 4

Yağmur sonrası araçların ilerlediği yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada yoldan geçmek isteyen aracın tekerleği çöken bölüme saplandı.

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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 5

Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu aracın devrilmemesi için çaba sarf etti. Tekerleğe ve aracın kapısına çıkarak ağırlık oluşmasını sağlayan sürücü ve yanındaki kişinin çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 6

Otomobil sürücünün olay yerine çağırdığı çekici yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 7
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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 8
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Çöken yolda flaş hareket: Sürücü ve yolcudan ilginç önlem - Resim: 9
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