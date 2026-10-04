Çocuklar ve gençler arasında tüketimi giderek yaygınlaşan bazı içeceklerle ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Özellikle ergenlik dönemindeki aşırı tüketimin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceği belirtildi.
Çocukların sık tükettiği bu içeceğe dikkat: Beyin damarlarını bile daraltabiliyor
Özellikle ergenler arasında yaygın olarak tüketilen bir içecekle ilgili dikkat çeken uyarı geldi. Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, içeriğindeki yüksek kafein ve şekerin uykusuzluktan kalp çarpıntısına, karaciğer yağlanmasından beyin damarlarında daralmaya kadar birçok soruna yol açabileceğini söyledi.Kaynak: İHA
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, söz konusu içeceklerin içeriğinde birden fazla problemli madde bulunduğunu söyledi. Kurtoğlu, bunların başında kafeinin geldiğine dikkat çekti.
Kurtoğlu’nun uyarısının odağında enerji içecekleri bulunuyor. Bu ürünlerdeki yüksek kafein miktarının özellikle ergenlik döneminde önemli problemlere yol açabileceğini belirten Kurtoğlu, aşırı tüketimin “kafein zehirlenmesi” olarak değerlendirilebilecek sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Yüksek miktarda kafeinin uykusuzluk, ellerde titreme, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve reflü gibi sorunlara neden olabileceğini söyleyen Kurtoğlu, “Yüksek orandaki kafein beyin damarlarında daralma yapabilir” uyarısında bulundu.
Tehlikenin yalnızca kafeinle sınırlı olmadığını belirten Kurtoğlu, enerji içeceklerindeki şekerlere de dikkat çekti. Fruktoz ve sükrozun aşırı tüketiminin obezite ve tip 2 diyabete giden süreci hızlandırabileceğini söyledi.
Kurtoğlu, fruktozun karaciğerde yağlanmaya yol açabildiğini belirterek bunun ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet açısından risk oluşturabileceğini ifade etti. Hareketsizlik ve uykusuzluğun da tabloyu ağırlaştırabileceğini kaydetti.
Enerji içeceklerinde bulunan sitrik asidin diş çürükleri ve reflü açısından da olumsuz etkileri olabileceğini aktaran Kurtoğlu, ginseng gibi bazı içeriklerin de ritim bozukluğu ve tansiyon yüksekliğiyle ilişkilendirildiğini söyledi.
Ebeveynlere çağrıda bulunan Prof. Dr. Kurtoğlu, enerji içeceklerinin çocuklarda alışkanlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve günlük fiziksel aktivitenin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.