Şirket, 2,2 megavatlık (2.200 kW) devasa ultra hızlı şarj altyapısı ve yeni nesil batarya mimarisi sayesinde, bir elektrikli otomobilin bataryasını yüzde 10’dan yüzde 70 seviyesine sadece 4,5 dakikada ulaştırabildiğini duyurdu. Normal ortam sıcaklığında yüzde 10’dan yüzde 97 doluluğa ulaşmak ise yalnızca 8 dakika 40 saniye sürüyor. Geely bu yeni teknolojiyi, yenilenen tamamen elektrikli Galaxy E5 SUV modeliyle birlikte sergiledi.
Geely ve BYD rekabetinde 4,5 dakikalık devrim
Çinli otomotiv devi Geely, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek yeni şarj teknolojisini tanıttı.Haber Merkezi
BYD'YE HIZLI YANIT VE 2,2 MEGAVATLIK DEVASA GÜÇ
Geely’nin bu hamlesi, doğrudan ana rakibi BYD’nin ultra hızlı şarj yatırımlarına bir yanıt niteliği taşıyor. BYD, yılın başında tanıttığı 1,5 megavatlık sistemiyle bataryayı 9 dakikada yüzde 10’dan yüzde 97'ye doldurabildiğini açıklamış ve 2028’e kadar 90 bin hızlı şarj istasyonu kuracağını bildirmişti. Geely ise 2,2 megavatlık yeni gücüyle rakibini birkaç saniyeyle geride bırakmayı başardı.
Ancak bu yüksek gücün yaygınlaşması, şehir elektrik şebekelerinin ve şarj istasyonlarının bu yüklere uyumlu hale getirilmesine bağlı. Geely yöneticisi Zhang Dewang, mevcut şarj hızlarının artık fiziksel sınırlara dayandığını ve bundan sonraki performans artışlarının kazanım olarak marjinal kalacağını vurguluyor.
GÜVENLİK YAPAY ZEKAYA EMANET
Böylesine devasa bir güç yüklemesinde batarya güvenliğini sağlamak adına sistem yapay zeka ile destekleniyor. Bulut tabanlı dijital ikiz simülasyonları ile araç içi derin öğrenme modelleri eş zamanlı çalışarak bataryanın sağlık durumunu ve termal yönetimini sürekli izliyor, olası riskleri önceden engelliyor.
REKABET KİME YARAYACAK?
Çin’de elektrikli araç pazarındaki rekabet artık menzil, otonom sürüş ve şarj süreleri eksenine kaymış durumda. İki dev üretici arasındaki bu amansız yarış, en başta son tüketiciye ve elektrikli araç ekosistemine yarayacak.
Menzil Kaygısı Tarihe Karışıyor: Benzin depomakla yarışan 4,5 dakikalık şarj süreleri, kullanıcıların en büyük çekincesi olan uzun bekleme sürelerini ortadan kaldıracak.
Altyapı Dönüşümü Hızlanıyor: Dev şirketlerin rekabeti ve şarj ağı yatırımları, akaryakıt istasyonlarına benzer evrensel ultra hızlı şarj ağlarının dünya genelinde yaygınlaşmasını sağlayacak.
Maliyetler Düşecek: Serbest piyasadaki bu teknoloji savaşı, yüksek hızlı şarj ve gelişmiş batarya sistemlerinin daha uygun fiyatlı kitle modellerine inmesini kolaylaştıracak.