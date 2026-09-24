Geely ve BYD rekabetinde 4,5 dakikalık devrim

BYD'YE HIZLI YANIT VE 2,2 MEGAVATLIK DEVASA GÜÇ

Geely’nin bu hamlesi, doğrudan ana rakibi BYD’nin ultra hızlı şarj yatırımlarına bir yanıt niteliği taşıyor. BYD, yılın başında tanıttığı 1,5 megavatlık sistemiyle bataryayı 9 dakikada yüzde 10’dan yüzde 97'ye doldurabildiğini açıklamış ve 2028’e kadar 90 bin hızlı şarj istasyonu kuracağını bildirmişti. Geely ise 2,2 megavatlık yeni gücüyle rakibini birkaç saniyeyle geride bırakmayı başardı.