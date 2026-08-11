Çinli devlerden 955 beygirlik elektrikli SUV: Fiyatı ezber bozdu

Üç Motorlu (AWD) Sürüm: Önde 210 kW (282 hp) ve arkada iki adet 251 kW (337 hp) motorla toplam 712 kW (955 hp) güç ve 996 Nm tork üretiyor.

0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan versiyon, aynı 89,33 kWsa batarya ile CLTC verilerine göre 650 km menzil vadediyor.