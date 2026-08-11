Changan, Huawei ve CATL ortaklığıyla geliştirilen tamamen elektrikli crossover modeli Avatr 07L, lansmana özel 32 bin 590 dolarlık başlangıç fiyatıyla Çin’de pazara sunuldu. 955 beygir gücündeki üç motorlu seçeneğiyle dikkat çeken araç, Huawei otonom sürüş teknolojisiyle öne çıkıyor.
Çinli devlerden 955 beygirlik elektrikli SUV: Fiyatı ezber bozdu
Huawei, CATL ve Changan ortaklığıyla üretilen elektrikli SUV Avatr 07L, 32.590 dolarlık lansman fiyatıyla Çin'de satışa çıktı. 955 beygir güce ulaşan model, 10 dakikada şarj olan 800V batarya mimarisi, Huawei otonom sürüş teknolojisi ve yatağa dönüşen koltuklarıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Münih kentinde tasarlanan geniş gövdeli beş kişilik model; 4.910 mm uzunluğu, 1.980 mm genişliği, 1.650 mm yüksekliği ve 2.990 mm aks mesafesiyle geniş bir alan sağlıyor.
Dış görünümünde ayrık ön aydınlatmalar, yarı gizli kapı kolları ve gövdeyi saran arka stop lambaları kullanılan aracın B sütununda Huawei Qiankun imzası yer alıyor. Modelde geleneksel yan aynaların yerine opsiyonel kamera sistemleri de tercih edilebiliyor.
Aracın kabin bölümünde ön cam tabanına hizalanan 35,4 inçlik geniş gösterge şeridi ve merkezde 15,6 inç büyüklüğünde Harmony OS altyapılı multimedya ekranı bulunuyor.
Nappa deri döşemeler, mikrofiber tavan kaplaması, 6 mm çift katmanlı yalıtım camları ve 25 hoparlörlü Huawei ses sistemi kabin konforunu destekliyor. Müşterilere LiDAR sensörlü Huawei Qiankun ADS5 sürüş destek sistemi de sunuluyor.
Model, 735 litrelik bagaj kapasitesini arka koltuklar yatırıldığında 1.645 litreye kadar çıkarıyor. Ön kaputun altında 100 litrelik ek depolama alanı yer alıyor.
Tamamen düzleşerek iki metrelik yatak şeklini alan ön koltuklar ve opsiyonel projeksiyon desteği, aracı geçici bir konaklama alanına dönüştürüyor.
Arkadan İtişli (RWD) Sürüm: 305 kW (409 hp) gücündeki tek motora ve 89,33 kWsa kapasiteli CATL LFP bataryaya sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşan model, CLTC standartlarına göre 725 km menzil sunuyor.
800V mimarisiyle yüzde 30’dan yüzde 80 şarj seviyesine 10 dakikadan kısa sürede ulaşıyor. Azami hızı 200 km/s olarak sınırlandırılmış.
Üç Motorlu (AWD) Sürüm: Önde 210 kW (282 hp) ve arkada iki adet 251 kW (337 hp) motorla toplam 712 kW (955 hp) güç ve 996 Nm tork üretiyor.
0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan versiyon, aynı 89,33 kWsa batarya ile CLTC verilerine göre 650 km menzil vadediyor.