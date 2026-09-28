Çin ve ABD anlaştı: Ticarette kritik ortaklık

Düzenlemenin kapsamına kömür ticaretinin de dahil edildiği ve Çin'in 2027 ile 2028 yıllarında ABD'den kömür alacağı aktarıldı. İki ülke, ekonomik ve ticari istişare mekanizması içerisinde Yatırım Kurulu oluşturulması konusunda da anlaşmaya vardı.