Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP'den yapılan açıklamada, mitinglerin 106’ncısının Sakarya’da gerçekleştirileceği bildirildi.

İlk olarak İstanbul Saraçhane’de başlayan mitinglerin yeni durağının Sakarya olduğu belirtilirken, buluşmanın pazar günü saat 16.30’da Sakarya Demokrasi Meydanı’nda yapılacağı belirtildi.

CHP açıklamasında, mitinglerin İmamoğlu’nun ve “siyasi tutukluların” özgürlüğüne kavuşmasına kadar devam edeceği vurgulanarak, "Millet iradesinin sesi Sakarya’dan yükselecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyası tutsaklar özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadele bitmeyecek!

Safları sıkılaştıracağız,

Sesimizi daha da yükselteceğiz,

Attıkları iftiraları tek tek çürüteceğiz,

Ak Parti’nin kara düzenini yıkacağız!” denildi.