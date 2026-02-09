Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa edip AKP’ye katılacak olması Türkiye siyasetinde büyük tartışma yarattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dahil CHP’li bazı başkanların AKP saflarına katılması başkanların kişisel zaaflarından ötürü olduğu iddia ediliyor.

İYİ Partili Avukat Mehmet Tolga Akalın, konuya ilişin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"AKP'YE GEÇİYOR OLMALARININ TEK SEBEBİ KİŞİSEL ZAAFLAR DEĞİL"

X hesabından paylaşımda bulunan Akalın şunları söyledi,

“CHP’nin 2019 ve 2024 yıllarında elde ettiği mahalli seçim zaferlerinin bugüne kadar bir iktidar projesi hâline gelememiş olmasının asıl sebebi, henüz bir “büyük anlatı”sının oluşmamasındandır.

Eski dilde “mefkûre belediyeciliği”, Batı sosyolojisinde “metanarratif” olarak adlandırılan bu durumun Türk siyasetindeki en önemli uygulaması, Erbakan liderliğindeki Refah Partisi’nin 1990’lı yıllarda ortaya koyduğu “Hizmet Belediyeciliği”dir. Bu belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ilk defa tanımlanmış onlarca yeni belediyecilik hizmeti, tüm Refah Partili belediyelerde aynı dönemde uygulanmıştır. Halk, belediyeleri iyi yöneten yenilikçi muhafazakârların Türkiye’yi de iyi yöneteceğini varsayarak iktidar yolunu açmıştır.

CHP, yedi yıldır Türkiye’nin en büyük üç şehrini; 2024 itibarıyla ise ilk on büyükşehrin yedisini yönetmesine rağmen, henüz bir belediyecilik üst anlatısı oluşturamamıştır.

CHP’li belediye başkanlarının bir süredir AK Parti’ye geçiyor olmalarının tek sebebini mevzubahis başkanların kişisel zaaflarına bağlamak kolaycılık olur.

CHP, bir “üst anlatı” veya “belediyecilik mefkûresi” oluşturamadığı müddetçe bu geçişler çoğalarak devam edecektir.”