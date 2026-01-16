Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir: “Emeğin ve Emekçinin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, beraberindeki parti yöneticileri ve partililerle birlikte Türk Metal Sendikası Aksaray Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, devam eden toplu iş sözleşmesi süreci başta olmak üzere emekçilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar ele alındı.

Ziyarete; CHP Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, İl Sekreteri Nazife Küçük, İl Başkan Yardımcıları Şenol Ünal ve Osman Bilgen ile partililer İklima Ünal ve Mustafa Tosun da katıldı. Heyet, Türk Metal Sendikası Aksaray Şube Başkanı Muhterem Taşdemir ile bir araya gelerek sendikal mücadele ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sürecinde sendikaya destek verdiklerini belirterek, “Devam eden toplu sözleşme sürecinde desteğimizi ilettik ve başarılar diledik. Emekçilerin yaşadığı güçlükleri, çalışma koşullarını ve sendikal mücadelenin önemini konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman emeğin ve emekçilerin yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, sendikaların demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, emekçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için verilen mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacaklarını dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona ererken, İl Başkanı Bilal Özdemir, Türk Metal Sendikası Aksaray Şube Başkanı Muhterem Taşdemir’e nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.