Ekonomik kriz, hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın 'ekonomi iflas etmiştir' ifadelerini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.

Ekonomi politikasının enflasyonda, emekli maaşlarında, asgari ücrette vatandaşın dokunduğu her alanda iflas ettiğini ifade eden Karabat şirketlerin de konkordatolar ile aynı sonu yaşamaya başladığını söyledi.

"2023’te konkordatoda geçici mühlet 519, kesin mühlet 353’tü. 2024’te geçici mühlet 1.723, kesin mühlet 827 oldu. 2025’te konkordatolar patladı: Geçici mühlet 2.817, kesin mühlet 1.708." diyen Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başladığı 2023’ten 2025’e kadar konkordato artışının yüzde 442’nin üzerine çıktığını açıkladı.

'ŞİMŞEK VERİLERİ NORMALMİŞ GİBİ GÖSTEREREK...'

"Bu tablo başarısız ekonomi yönetiminin sonucudur" ifadelerini kullanan Karabat, Şimşek'in verileri normalmiş gibi göstererek iflasların önemsiz gibi gösterdiğini iddia etti.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin her birinin milli servet olduğunun altını çizen Karabat, şirketlerin istihdam sağlayarak vergi ödediğini anımsattı ve "Şirketlerimiz sadece konkordato ilan etmiyor, aynı zamanda yurt dışına da taşınıyor. Bunların korunması gerekirken, yok olmalarına göz yumuluyor." değerlendirmesi yaptı.

'AKP POLİTAKALARI İLE YOK EDİLDİLER'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatan Karabat sanayileşme hamlelerinin, AKP’nin özelleştirme, sıcak para, dış borç ve tüketime dayalı neoliberal politikaları ile yok edildiğine dikkat çekti.

Savunma sektörü dışında çoğu sektörde Türkiye'nin geri dönülemez kayıplar yaşadığını söyleyeren Karabat "Hizmet sektörü, ithalat ve ticaret ile yeni bir sistem kuruldu ancak bunun gideceği yer yok. Algılarla yönetilen bu ekonominin ülkeye vaadi sefaletten başka bir şey değildir." değerlendirmesi yaptı.