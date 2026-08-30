Chery, tamamen elektrikli yeni kompakt SUV modeli Fulwin T7'yi resmen satışa sundu. Uygun fiyatlı pazar rekabetini hedefleyen yeni araç; üç farklı donanım seçeneği, standart yüksek menzili ve agresif fiyatlandırmasıyla öne çıkıyor.
Chery'nin yeni hamlesi dengeleri değiştirecek: Uygun fiyatı ve yüksek menziliyle yollara çıkıyor
Çinli otomotiv devi Chery, bütçe odaklı elektrikli SUV pazarına yeni modeli Fulwin T7 ile adım attı. Teşviklerle oldukça erişilebilir bir fiyata sunulan model, 600 kilometreye varan sürüş menziliyle segmentinde dikkat çekiyor.Haber Merkezi
Resmi liste fiyatı 97 bin 900 yuandan (yaklaşık 14 bin 430 dolar) başlayan model, lansmana özel indirimler ve takas destekleriyle 14 bin dolar seviyesine kadar geriliyor.
STANDART 600 KM MENZİL VE GÜÇLÜ PERFORMANS
Kompakt SUV sınıfında konumlandırılan Chery Fulwin T7; 4.570 mm uzunluğa, 1.852 mm genişliğe, 1.694 mm yüksekliğe ve 2.700 mm aks mesafesine sahip.
Sürtünme katsayısı 0.286 Cd olarak açıklanan modelin tüm versiyonlarında 178 kW (239 HP) güç ile 275 Nm tork üreten tek elektrik motoru görev yapıyor.
Maksimum hızı 180 km/s olan araçta standart sunulan 65 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, CLTC verilerine göre 600 km menzil sunuyor. Batarya %30'dan %80 doluluğa 20 dakikada ulaşırken, 6.6 kW'a kadar dışarıya güç aktarımı (V2L) imkanı da sağlanıyor.
YAPAY ZEKA DESTEĞİ VE GELİŞMİŞ SÜRÜŞ ASİSTANLARI
Kabin içinde 8.8 inç dijital gösterge ile 15.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranına yer veriliyor. Sistem altyapısı ByteDance imzalı "Doubao" büyük dil modeli ve Lingxi Smart Cockpit 2.0 yapay zekasıyla çalışıyor. Donanım paketine göre Qualcomm Snapdragon 8155 veya gelişmiş 5G bağlantılı Qualcomm 8775 çipleri kullanılıyor.
Üst paketlerde sunulan Falcon 500 sürüş destek sistemi; radar, kamera ve ultrasonik sensörlerden oluşan 22 elemanlı yapısıyla otoyol pilotu ile 300'den fazla senaryoda otomatik park olanağı tanıyor. Gövdesinde %80 yüksek mukavemetli çelik kullanılan ve 9 hava yastığı barındıran otomobil, Avrupa pazarında "Lepas L6" ismiyle satışa sunulacak.