Chery'den yeni model elektrikli araç: Görülmemiş donanımlara sahip

Çinli otomobil üreticisi Chery, Japon Autobacs Seven ile birlikte elektrikli araç markası piyasaya sürecek.
Çinli otomobil üreticisi Chery ve Japon otomobil yedek parça perakendecisi Autobacs Seven, 2027'den itibaren Japonya'da ortaklaşa elektrikli araç satımına başlayacak.
Nikkei Asia 'nın haberine göre, bu hamle , elektrikli araç teknolojisinde sektöre öncülük eden Çinli otomobil üreticilerinin tasarladığı elektrikli araçların Japonya'daki satış ağını genişletecek.
Singapur merkezli kurulan yeni bir ortak girişim, dev isimleri bir araya getirdi. Çinli devlet kuruluşu Jiangsu Yueda Otomobil Grubu, batarya devi Gotion High-Tech ve Japon boya ekipmanları üreticisi Anest Iwata'nın yatırımlarıyla hayata geçen bu oluşum, Japonya pazarına özel kendi elektrikli araç markasını sunmaya hazırlanıyor.
Bu stratejik ortaklık kapsamındaki araçlar, Chery’nin Çin pazarındaki başarısını borçlu olduğu teknolojik altyapıyı temel alırken, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de üst segment bir deneyim sunacak.
Ortak girişim, 2029 yılına kadar dört model piyasaya sürmeyi planlıyor ve ayrıca yurtdışı genişlemeyi de değerlendiriyor.
Üretim başlangıçta Yueda Automobile'ın Çin'deki fabrikasında gerçekleştirilecek ve 2030 veya daha sonraki bir tarihte Japonya'da üretime başlanması gündemde
Chery, 2025 yılında yeni araç satışlarında küresel olarak 12'nci sırada yer aldı. Autobacs, dünya genelinde yaklaşık bin 200 mağaza işletiyor ve sadece otomotiv aksesuarları değil, aynı zamanda ikinci el araçlar da satıyor.
Autobacs, işini Çinli BYD ve Güney Koreli Hyundai Motor gibi şirketler için yeni araç satışlarını da içerecek şekilde genişletti ve Tokyo merkezli, gelişmekte olan bir elektrikli araç üreticisi olan ASF'ye yatırım gerçekleştirdi.