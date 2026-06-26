Chery'den ezber bozan dev otomobil: Arabanın şarj süresi ve menzili “yok artık” dedirtti

Elektrikli ve hibrit araç pazarındaki küresel rekabet, pickup segmentine taşınmaya devam ediyor. Chery çatısı altında faaliyet gösteren Jetour, yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) pickup modeli Zongheng F700’ü resmi olarak paylaştı. Çinli kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, önümüzdeki kasım ayında düzenlenecek olan Guangzhou Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan araç; arazi yeteneklerinin yanı sıra batarya ve şarj teknolojisinde sunduğu verilerle öne çıkıyor