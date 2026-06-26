Chery'den ezber bozan dev otomobil: Arabanın şarj süresi ve menzili “yok artık” dedirtti

Elektrikli ve hibrit araç pazarındaki küresel rekabet, pickup segmentine taşınmaya devam ediyor. Chery çatısı altında faaliyet gösteren Jetour, yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) pickup modeli Zongheng F700’ü resmi olarak paylaştı. Çinli kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, önümüzdeki kasım ayında düzenlenecek olan Guangzhou Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan araç; arazi yeteneklerinin yanı sıra batarya ve şarj teknolojisinde sunduğu verilerle öne çıkıyor
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Chery'nin alt markası Jetour, 10 dakikada şarj olabilen ve bin 300 km birleşik menzil sunan yeni hibrit pickup modeli Zongheng F700'ü duyurdu. 100 kilometrede 1,39 litre yakıt tüketen şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç, kasım ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini yapacak.Kaynak: Haber Merkezi
Jetour Zongheng F700, gücünü Chery’nin tescilli Kunpeng Super Hybrid C-DM platformundan alıyor. Araçta yer alan 2,0 litrelik turbo beslemeli hibrit motor, 208 hp güç ve 340 Nm tork üretiyor. Motorun termal verimlilik oranı ise yüzde 45,5 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.
Pickup modellerinde nadir rastlanan 800V yüksek voltaj sistemiyle donatılan araç, elektrik mimarisiyle dikkat çekiyor. Batarya üreticisi CATL tarafından geliştirilen 4C çift katmanlı Shenxing batarya paketini kullanan Zongheng F700, bu özel kimyasal altyapısı sayesinde sadece 10 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk oranına ulaşabiliyor.
Araç, hem elektrikli hem de benzinli motorun optimize çalışması sonucunda tam depo ve tam şarj ile 1300 kilometre birleşik menzil sunuyor. Modelin fabrika verilerinde paylaşılan karma yakıt tüketimi ise 100 kilometrede sadece 1,39 litre olarak açıklandı.
Paylaşılan 1,39 lt/100 km yakıt tüketimi, aracın gerçek kullanımda arabanın sürekli bu değerde kalacağı anlamına gelmiyor. Bu veri, resmi test laboratuvarlarının şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar için uyguladığı özel bir matematiksel formüle dayanıyor.
Testlere bataryası yüzde 100 dolu şekilde başlayan otomobil, 100 kilometrelik rotanın büyük bir bölümünü (yaklaşık 80-100 km arasını) sadece elektrik motoruyla, hiç benzin harcamadan tamamlıyor. Benzinli motor yalnızca kalan kısa mesafede devreye giriyor. Test bitiminde harcanan az miktardaki yakıt, katedilen yolun tamamına bölündüğü için kağıt üzerinde bu sonuç elde ediliyor.
Dolayısıyla aracı her gün şarj ederek kullanmak bu tüketime yaklaşmayı sağlarken; batarya doldurulmadan sadece benzinle sürüldüğünde, batarya ağırlığının da etkisiyle gerçek tüketim oranları daha yüksek seviyelere ulaşıyor.
Kaslı ve köşeli hatlara sahip olan Jetour Zongheng F700; 5495 mm uzunluğu, 2050 mm genişliği ve 1985 mm yüksekliği ile büyük bir gövde mimarisine sahip. 3350 mm aks mesafesi bulunan model, iç mekanda 4 veya 5 koltuklu konfigürasyon seçenekleriyle tercih edilebilecek.
Aracın dış tasarımında öne çıkan unsurlar şunlardır:
Ön Bölüm: Marka isminin büyük harflerle vurgulandığı dikdörtgen formlu ızgara ve özel LED gündüz farları.
Arazi Detayları: Yaklaşma açısı optimize edilmiş off-road tamponları ve mekanik kapı kolları.
Arka Gövde: Yarı yüzer tavan çizgisi ve arkada piyano siyahı panel köprü ile birleşen çok yönlü stop lambaları.
Fonksiyonellik: Kargo yatağına erişimi kolaylaştırmak adına arka tamponda iki kademeli bir basamak alanı ve tekerleklerin hemen arkasında yer alan yan basamaklar.