Türkiye’de pek çok kişinin evinde, geçmiş dönemlerden kalma madeni para ve banknotlar bulunuyor.
Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor
Evlerde yıllardır saklanan eski madeni para ve banknotlar, hatalı basım, nadir seri ve iyi kondisyon gibi özellikleri nedeniyle koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Bazı internet ilanlarında 1 TL ve 50 kuruş için birkaç bin lirayı aşan fiyatlar isteniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Nefes gazetesinin haberine göre çekmecelerde unutulan ya da ekonomik bir değeri olmadığı düşünülerek saklanan bu paralar, sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle koleksiyon piyasasında ilgi görebiliyor.
Koleksiyoncuların özellikle takip ettiği gruplardan biri, üretim sırasında çeşitli baskı hataları oluşmuş madeni paralar.
Baskının merkezden kayması, aynı bölümün iki kez basılması, merkezleme sorunları veya bazı ayrıntıların eksik olması gibi farklılıklar, söz konusu paraları standart örneklerden ayırabiliyor ve koleksiyon açısından daha değerli hâle getirebiliyor.
Güncel internet ilanlarında hatalı basım olduğu belirtilen bazı 1 TL ve 50 kuruşluk paralara ilişkin dikkat çekici fiyatlar yer alıyor.
Bazı ilanlarda 1 TL için 5 bin liranın üzerinde, 50 kuruş için ise 4 bin liranın üzerinde bedel talep ediliyor.
Ancak ilanlarda belirtilen rakamların satış fiyatı değil, satıcının talep ettiği bedel olduğu göz önünde bulundurulmalı.
Bir ürünün yüksek bir rakamla ilana konulması, o fiyattan alıcı bulduğu anlamına gelmiyor.
Cumhuriyet dönemine ait eski madeni paralar da koleksiyon piyasasında yer bulan örnekler arasında.
Gümüş içeren, sınırlı sayıda üretilen veya zaman içinde kondisyonunu koruyan paralar daha fazla ilgi görebiliyor. Bir madeni paranın üzerindeki tarih ise tek başına değerini belirlemiyor.
Basılan parça sayısı, kullanılan metalin niteliği, paranın mevcut durumu ve koleksiyon piyasasındaki talep de değer üzerinde etkili olan unsurlar arasında bulunuyor.
Osmanlı döneminden günümüze ulaşan madeni paralarda ise değerlendirme kriterleri çeşitleniyor.
Padişah dönemi, darphane bilgisi, tarih, kullanılan metal, nadirlik ve kondisyon, bu paraların fiyatlandırılmasında dikkate alınan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Bazı güncel ilanlarda Osmanlı dönemine ait gümüş paralar için binlerce liralık fiyatlar talep edilirken, nadir olduğu belirtilen örneklerde istenen rakamlar çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.
Koleksiyon piyasasındaki ilgi yalnızca madeni paralarla sınırlı değil. Eski Cumhuriyet dönemine ait banknotlar da koleksiyoncular tarafından takip ediliyor.
Özellikle nadir seri veya numaralara sahip ve temiz durumdaki banknotlar öne çıkabiliyor.
Bu nedenle evlerde uzun süredir bulunan eski para ve banknotları elden çıkarmadan önce üzerlerindeki tarih, seri, baskı ve diğer ayrıntıların incelenmesi önem taşıyor.
Ancak paraları temizlemek veya parlatmak, koleksiyon açısından sahip oldukları değeri olumsuz etkileyebileceğinden önerilmiyor.
Eski paraların değerine ilişkin değerlendirmelerde internet üzerindeki ilan fiyatlarının kesin ölçü olarak kabul edilmemesi gerekiyor.
Bir ilanda yer alan yüksek bedel, söz konusu paranın gerçek piyasa değerini göstermiyor. Gerçek değer konusunda ise nümismatik uzmanından ya da güvenilir bir koleksiyon kuruluşundan değerlendirme alınması gerekiyor.