Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor

Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor

Evlerde yıllardır saklanan eski madeni para ve banknotlar, hatalı basım, nadir seri ve iyi kondisyon gibi özellikleri nedeniyle koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Bazı internet ilanlarında 1 TL ve 50 kuruş için birkaç bin lirayı aşan fiyatlar isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 1

Türkiye’de pek çok kişinin evinde, geçmiş dönemlerden kalma madeni para ve banknotlar bulunuyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 2

Nefes gazetesinin haberine göre çekmecelerde unutulan ya da ekonomik bir değeri olmadığı düşünülerek saklanan bu paralar, sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle koleksiyon piyasasında ilgi görebiliyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 3

Koleksiyoncuların özellikle takip ettiği gruplardan biri, üretim sırasında çeşitli baskı hataları oluşmuş madeni paralar.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 4

Baskının merkezden kayması, aynı bölümün iki kez basılması, merkezleme sorunları veya bazı ayrıntıların eksik olması gibi farklılıklar, söz konusu paraları standart örneklerden ayırabiliyor ve koleksiyon açısından daha değerli hâle getirebiliyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 5

Güncel internet ilanlarında hatalı basım olduğu belirtilen bazı 1 TL ve 50 kuruşluk paralara ilişkin dikkat çekici fiyatlar yer alıyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 6

Bazı ilanlarda 1 TL için 5 bin liranın üzerinde, 50 kuruş için ise 4 bin liranın üzerinde bedel talep ediliyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 7

Ancak ilanlarda belirtilen rakamların satış fiyatı değil, satıcının talep ettiği bedel olduğu göz önünde bulundurulmalı.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 8

Bir ürünün yüksek bir rakamla ilana konulması, o fiyattan alıcı bulduğu anlamına gelmiyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 9

Cumhuriyet dönemine ait eski madeni paralar da koleksiyon piyasasında yer bulan örnekler arasında.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 10

Gümüş içeren, sınırlı sayıda üretilen veya zaman içinde kondisyonunu koruyan paralar daha fazla ilgi görebiliyor. Bir madeni paranın üzerindeki tarih ise tek başına değerini belirlemiyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 11

Basılan parça sayısı, kullanılan metalin niteliği, paranın mevcut durumu ve koleksiyon piyasasındaki talep de değer üzerinde etkili olan unsurlar arasında bulunuyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 12

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan madeni paralarda ise değerlendirme kriterleri çeşitleniyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 13

Padişah dönemi, darphane bilgisi, tarih, kullanılan metal, nadirlik ve kondisyon, bu paraların fiyatlandırılmasında dikkate alınan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 14

Bazı güncel ilanlarda Osmanlı dönemine ait gümüş paralar için binlerce liralık fiyatlar talep edilirken, nadir olduğu belirtilen örneklerde istenen rakamlar çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 15

Koleksiyon piyasasındaki ilgi yalnızca madeni paralarla sınırlı değil. Eski Cumhuriyet dönemine ait banknotlar da koleksiyoncular tarafından takip ediliyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 16

Özellikle nadir seri veya numaralara sahip ve temiz durumdaki banknotlar öne çıkabiliyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 17

Bu nedenle evlerde uzun süredir bulunan eski para ve banknotları elden çıkarmadan önce üzerlerindeki tarih, seri, baskı ve diğer ayrıntıların incelenmesi önem taşıyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 18

Ancak paraları temizlemek veya parlatmak, koleksiyon açısından sahip oldukları değeri olumsuz etkileyebileceğinden önerilmiyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 19

Eski paraların değerine ilişkin değerlendirmelerde internet üzerindeki ilan fiyatlarının kesin ölçü olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

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Çekmecenizde varsa dikkat: Bu 1 liralar binlerce liralara satılıyor - Resim: 20

Bir ilanda yer alan yüksek bedel, söz konusu paranın gerçek piyasa değerini göstermiyor. Gerçek değer konusunda ise nümismatik uzmanından ya da güvenilir bir koleksiyon kuruluşundan değerlendirme alınması gerekiyor.

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