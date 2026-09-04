Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun

Bu sırada Emine Ö.’yü caddede takip eden Aynur G. ile Elmas Çelik de camiye girdi. Üzerinde siyah çarşaf bulunan Aynur G., caminin kadınlar bölümüne çıkmak için merdivene yönelen Emine Ö.’nün içinde altınlarının bulunduğu çantadan cüzdanı çaldı