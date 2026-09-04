Yeniçağ Gazetesi
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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun

Adana’da kuyumcu dükkandan itibaren takip edilen kadın namaz kılmak için girdiği camide hırsızların hedefi oldu. Caminin içinde kadınlar bölümüne çıkmak için merdivenlere yönelen kadının içinde altın bulunan cüzdanı çaldılar.

Kaynak: DHA
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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 1

Adana’da kuyumcu dükkanından çıkıp namaz kılmak için camiye giren Emine Ö’yü (62) takip eden Aynur G. (46) ile Elmas Çelik (39), kadının çantasındaki içinde 2 gram altın bulunan cüzdanı çaldı.

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 2

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerden Elmas Çelik, polis tarafından yakalanıp tutuklandı, diğeri aranıyor.

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 3

Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki Kemeraltı Camii’nde meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanından 2 gram altın alan Emine Ö., namaz vakti gelince camiye gitti.

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 4

Bu sırada Emine Ö.’yü caddede takip eden Aynur G. ile Elmas Çelik de camiye girdi. Üzerinde siyah çarşaf bulunan Aynur G., caminin kadınlar bölümüne çıkmak için merdivene yönelen Emine Ö.’nün içinde altınlarının bulunduğu çantadan cüzdanı çaldı

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 5

Camiden çıktıktan sonra altınlarının çalındığını fark eden Emine Ö., durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 6

Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında Elmas Çelik’i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Elmas Çelik, “Altınları ben çalmadım. Yanımdaki kadın çaldı” dedi.

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 7

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elmas Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğer şüpheli Aynur G’yi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 8
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Çarşafa bürünüp takibe aldılar: Kutsal mekanda akılalmaz soygun - Resim: 9
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