Bursa’da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin, başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2’si polis memuru 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savruldular: Kavga ihbarına giden Yunus timi kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
Bursa Osmangazi’de kavga ihbarına giden yunus polislerin, yaşadıkları kaza yürekleri hoplattı. İhbar üzerine yola çıkan polisler, dört yol kavgaşında karşı yönden gelen bir motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile polisler ve sürücü savruldu.Kaynak: DHA
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Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarına yetişmek üzere hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri, olay yerine seyir halindeyken, Toros Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet de devrildi. Kazada Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı.
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Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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