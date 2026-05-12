İngiltere Premier Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Tottenham Leeds United'ı konuk etti.

TOTTENHAM BÜYÜK FIRSAT TEPTİ

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Tottenham kümede kalma mücadelesinde bitime iki hafta kala önemli bir fırsat tepti.

Küme hattının hemen üzerinde yer alan Tottenham, West Ham'ın Arsenal'e kaybetmesinin ardından aradaki puan farkını açmak için çıktığı maçta Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham Mathys Tel'in 50. dakikada attığı golle öne geçse de Leeds United 74'te Dominic Calvert-Lewin ile penaltıdan skoru eşiledi.

Nefes kesen son dakikalarda maç iki tarafa da gitti geldi ancak eşitlik bozulmadı ve puanlar bölüşüldü.

Bu sonuçla Tottenham puanını 38'e yükseltirken Leeds United 44 puana ulaştı.

TOTTENHAM VE WEST HAM'IN KALAN MAÇLARI

Küme hattıyla arasında 2 puan bulunan Tottenham son iki hafta önce Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak ardından Everton'ı ağırlayacak.

Öte yandan West Ham ise Newcastle United ile deplasmanda oynadıktan sonra Leeds United ile evinde karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de şampiyonluk kadar Tottenham ile West Ham arasındaki kümede kalma mücadelesinde hangi takımın Burnley ve Wolves ile aynı kaderi paylaşacağı da