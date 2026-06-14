BYD’den sürpriz atak: Avrupa’ya özel model kalıpları yıkacak

Büyük bataryaya sahip versiyonların toplam sürüş menzilinin 1.040 kilometreye ulaştığı açıklandı. Ayrıca araçta yer alan 39 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya doluluğu yaklaşık 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine çıkarılabiliyor. 4,16 metre uzunluğa ve 2,61 metre aks mesafesine sahip olan Dolphin G DM-i, kullanıcılarına 425 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu alan 1.225 litreye kadar genişliyor.