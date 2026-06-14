Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarına yönelik stratejik hamlelerine bir yenisini ekleyerek DM-i teknolojisine sahip ilk şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli Dolphin G DM-i’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kompakt sınıfta rekabeti hareketlendirmesi beklenen araç, BYD'nin tescilli DM-i hibrit altyapısını kullanıyor.
BYD’den sürpriz atak: Avrupa’ya özel model kalıpları yıkacak
BYD, Avrupa pazarı için özel olarak ürettiği şarj edilebilir hibrit modeli Dolphin G DM-i’yi tanıttı. 105 kilometreye varan elektrikli menzil sunan kompakt model, gelişmiş DM-i hibrit teknolojisi ve yüksek donanım özellikleriyle markanın Avrupa'daki büyüme stratejisinde kritik rol oynayacak.Kaynak: Diğer
Model, 120 kW güç ve 210 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 1.5 litrelik benzinli motoru kombine ediyor. Günlük sürüş senaryolarının büyük bir kısmında önceliği elektrik motoruna veren sistemde, benzinli motor ihtiyaç durumunda bataryayı şarj etmek veya sürüşü desteklemek amacıyla devreye giriyor.
Avrupa pazarında Active, Boost, Comfort ve Sport olmak üzere dört farklı donanım paketiyle yer alacak modelde iki farklı batarya seçeneği sunuluyor:
Giriş Seviyesi: 7,42 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile 40 kilometreye kadar WLTP elektrikli menzil sağlıyor.
Üst Seviye: 18,3 kWsa kapasiteli batarya ile 105 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyor.
Büyük bataryaya sahip versiyonların toplam sürüş menzilinin 1.040 kilometreye ulaştığı açıklandı. Ayrıca araçta yer alan 39 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya doluluğu yaklaşık 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine çıkarılabiliyor. 4,16 metre uzunluğa ve 2,61 metre aks mesafesine sahip olan Dolphin G DM-i, kullanıcılarına 425 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu alan 1.225 litreye kadar genişliyor.
Modelin iç mekanında ve teknoloji tarafında şu özellikler dikkat çekiyor:
12,8 inç büyüklüğe ulaşan bilgi-eğlence ekranı,
Apple CarPlay ve Android Auto desteği,
Head-up display ve 360 derece kamera sistemi,
Google Haritalar ve Google Asistan entegrasyonu,
Üst paketlerde akıllı telefonla NFC erişimi ve harici cihazlara enerji aktarımı sağlayan V2L özelliği.
Güvenlik unsurlarını üst seviyede tutan kompakt modelde; adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek asistanları standart donanım olarak sunuluyor.