Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 18°
Anasayfa Otomotiv BYD’den sektörü sarsan şarj teknolojisi açıklaması: Eski ezberler inovasyonu anlayamaz

BYD’nin 1500 kW güce ulaşan "Flash Charge" teknolojisi ve yeni nesil Blade bataryası, sunduğu 9 dakikalık rekor şarj süresiyle küresel otomotiv endüstrisinde taşları yerinden oynattı. BYD Batarya Bölümü CTO’su Sun Huajun aşırı ısınma ve ömür kısalması iddialarına yanıt verdi.

Elektrikli araç rekabetini batarya kimyası ve şarj altyapısı üzerinden domine etmek isteyen BYD, yeni nesil güç hücresi çözümleriyle hem hayranlık uyandırıyor hem de endüstriyel bir güvenlik tartışmasının fitilini ateşliyor. Şirketin geliştirdiği sistem, sunduğu performans verileriyle şarj sürelerini kısa sürelere indirmeyi başardı.

Rekor Süreler ve Zorlu Hava Performansı

Yüksek voltaj mimarisine dayanan yeni sistem, istasyon ve araç arasındaki termal el sıkışmayı optimize ediyor. Uygun ultra hızlı istasyonlarda yüzde 10 doluluktan yüzde 97 seviyesine ulaşmak sadece 9 dakika sürüyor. Hava sıcaklığının -30 dereceye kadar düştüğü ekstrem kış koşullarında bile batarya gücünü koruyor; yüzde 20’den yüzde 97’ye çıkış süresi normal havaya göre yalnızca 3 dakika uzuyor.

"Flash Charge China" Yatırımı Hız Kesmiyor

Bu ekosistemi yaygınlaştırmak adına "Flash Charge China" hamlesini başlatan BYD, yıl sonuna kadar Çin genelinde 20 bin ultra hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Mayıs ayı başı itibarıyla faal hale getirilen istasyon sayısının 5.924'e ulaştığı bildirildi.

Sektörün Endişesi: 70 Derecelik Kritik Eşik

Sunulan bu devasa enerji akışı, bağımsız uzmanlar ve siber mühendisler arasında güvenlik soru işaretlerine neden oldu. Akım yoğunluğunun batarya hücrelerinde sıcaklığı 65-70 derece bandına çıkarabileceği, bunun da hücrelerin koruyucu katmanı olan SEI (Katı Elektrolit Arayüzü) tabakasına kalıcı zarar vererek batarya ömrünü kısaltacağı iddia ediliyor.

Eleştirilere açık yüreklilikle yanıt veren BYD Batarya Bölümü CTO’su Sun Huajun, geçmişte şarj hızları her katlandığında benzer senaryoların üretildiğini hatırlattı. Yeni nesil Blade bataryanın simetrik bir iç yapıya ve çift yüzeyli özel bir soğutma sistemine sahip olduğunu belirten Huajun, iç direnci düşürerek ısı dağılımını tamamen kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Şirket, bu teknolojiyi banttan indirmeden önce 1.000'den fazla tam şarj döngüsüne maruz bıraktığını ve Çin’in en güney ucundan en kuzeyine kadar olan en zorlu yol senaryolarını başarıyla simüle ettiğini paylaştı.

Geleceğin Batarya Mimarisi

Mevcut LFP (Lityum Demir Fosfat) teknolojisinde enerji yoğunluğunun 130-140 Wh/kg bandında olduğunu kabul eden BYD, bu alanın henüz limitlerine ulaşmadığı görüşünde. Çinli dev, pazar liderliğini perçinlemek adına eş zamanlı olarak sodyum iyon, katı hal ve lityumsuz anot teknolojileri üzerinde de uzun vadeli AR-GE operasyonlarını sürdürüyor.

Sun Huajun, 10 dakikanın altında güvenli şarj sunabilmenin derin bir elektrokimya bilgisi gerektirdiğini ve bu bariyeri her üreticinin kolayca aşamayacağını iddia etti.

