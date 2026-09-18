BYD Atto 2'ye 501 kilometre menzil güncellemesi

Agresif bir fiyat politikasıyla podyuma çıkan yeni versiyon, yaklaşık 11 bin 150 dolarlık başlangıç fiyat etiketini muhafaza ediyor. Çin hükümetinin uyguladığı hurda ve takas teşvikleri devreye girdiğinde ise aracın taban fiyatı nitelikli alıcılar için 10 bin 410 dolar seviyesine kadar geri çekiliyor.