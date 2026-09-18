Çinli otomotiv devi BYD, bütçe dostu elektrikli araç segmentindeki hakimiyetini yeni hamlelerle pekiştirmeyi sürdürüyor. Marka, yurt dışı pazarlarında Atto 2 adıyla alıcı bulan kompakt crossover modeli Yuan UP'ın yenilenmiş "2027 Feichi Edition" serisini Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürdü.
BYD Atto 2'ye 501 kilometre menzil güncellemesi
BYD, küresel pazarlarda Atto 2 ismiyle tanınan kompakt elektrikli crossover modeli Yuan UP'ın "Feichi Edition" versiyonunu Çin'de satışa çıkardı. 11 bin dolarlık cazip başlangıç fiyatını koruyan araç, yeni batarya seçeneğiyle menzilini 501 kilometreye yükseltti.Haber Merkezi
Agresif bir fiyat politikasıyla podyuma çıkan yeni versiyon, yaklaşık 11 bin 150 dolarlık başlangıç fiyat etiketini muhafaza ediyor. Çin hükümetinin uyguladığı hurda ve takas teşvikleri devreye girdiğinde ise aracın taban fiyatı nitelikli alıcılar için 10 bin 410 dolar seviyesine kadar geri çekiliyor.
TEK MOTOR STANDARDI VE 501 KİLOMETREye ULAŞAN MENZİL
Yenilenen serinin en dikkat çekici teknik geliştirmesi batarya ve menzil tarafında gerçekleşti. Mevcut 301 km (32 kWh) ve 401 km'lik (45,12 kWh) seçeneklerin yanına, FinDreams imzalı 51,13 kWh kapasiteli yeni LFP Blade batarya paketi eklendi. CLTC standartlarına göre 501 kilometre menzil sunan bu üst versiyonun satış fiyatı 14 bin 140 dolar olarak açıklandı.
Öte yandan BYD, önceki donanımlarda yer alan 130 kW’lık (174 hp) motor seçeneğini seriden tamamen kaldırarak ürün gamını sadeleştirdi. Tüm paketlerde 70 kW (94 hp) güç ve 180 Nm tork üreten tek bir ön elektrik motoru standart hale getirildi. DC hızlı şarj desteği barındıran araç, 30 dakika içerisinde yüzde 30'dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
İÇ MEKANDA ALAN DEVRİMİ VE AKILLI DONANIMLAR
4.310 mm uzunluğa ve 2.620 mm aks mesafesine sahip olan kompakt model, dış gövdede "Enerjik Sarı" ve "Oksiyan Mavisi" renk alternatifleri ile 17 inçlik düşük sürtünmeli alaşım jantlarla tazelendi. Kabin içindeki en belirgin değişim ise orta konsoldaki vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması oldu. Açılan alana 50W gücünde hava soğutmalı kablosuz şarj ünitesi konumlandırıldı.
Arka koltukları katlandığında 1.320 litrelik bagaj hacmi sağlayan araçta; panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ile NFC özellikli akıllı anahtar standart olarak yer alıyor.
Kokpitte 12,8 inçlik dönebilen multimedya ekranı ile 8,8 inçlik dijital gösterge paneli görev yaparken, üst paketlerde otoyol navigasyon asistanı ve kendi kendine park edebilen "DiPilot C" sürücü destek sistemi sunuluyor. BYD ayrıca, otonom park manevraları esnasında meydana gelebilecek olası hasarları da sigorta güvencesi altına alıyor.