Bazı buzdolaplarında sıcaklık, 1’den 5’e kadar numaralandırılmış mekanik bir düğmeyle ayarlanıyor. Bu rakamlar doğrudan sıcaklık derecesini göstermiyor. Çoğu modelde sayı yükseldikçe soğutma seviyesi artıyor.
Buzdolabındaki rakamlar faturaya yansıyor: Enerji maliyeti artabilir
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte buzdolabının ideal sıcaklığı, elektrik tüketimini etkileyen ayarlar ve gıdaların saklama koşulları merak ediliyor. Yanlış sıcaklık seçimi hem enerji tüketimini artırabiliyor hem de bazı yiyeceklerin daha çabuk bozulmasına neden olabiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu nedenle düğmeyi 5’e getirmek, dolabın içinin 5 derece olacağı anlamına gelmiyor. Doğru ayar için cihazın kullanım kılavuzundaki önerilerin dikkate alınması gerekiyor.
BUZDOLABI KAÇ DERECE OLMALI?
Gıdaların uygun koşullarda saklanması için buzdolabının soğutucu bölümünde yaklaşık 4 derece sıcaklık hedefleniyor. Ancak mekanik düğmedeki 4 numaralı kademe, dolabın içinin 4 derece olduğu anlamına gelmiyor.
Bu nedenle mümkünse iç sıcaklığın termometreyle kontrol edilmesi öneriliyor.
YÜKSEK SOĞUTMA SEVİYESİ ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRABİLİR
Buzdolabını gereğinden fazla soğuk çalıştırmak, enerji tüketimini artırabiliyor. Kış aylarında ortam sıcaklığı değişse de her cihaz için geçerli tek bir kış ayarı bulunmuyor.
Tasarruf sağlamak için cihazın modeline, bulunduğu ortamın sıcaklığına ve üreticinin tavsiyelerine uygun bir seviye seçilmesi gerekiyor.
SEBZE VE MEYVELER YANLIŞ AYARDAN ETKİLENEBİLİR
Aşırı düşük sıcaklıklar, bazı sebze ve meyvelerde donmaya, yumuşamaya ve doku bozulmasına yol açabiliyor. Bu nedenle gıdaların türüne uygun koşullarda saklanması önem taşıyor.
1 KASIM ÖNCESİNDE AYAR DEĞİŞTİRİLMELİ Mİ?
Kış öncesinde buzdolabının sıcaklığını kontrol etmek faydalı olabilir. Ancak 1 Kasım’da yapılması gereken ortak bir ayar değişikliği bulunmuyor. Soğutucu bölümün yaklaşık 4 derecede tutulması, gıdaların korunması açısından genel bir hedef olarak kabul ediliyor.