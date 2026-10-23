Buzdolabındaki rakamlar faturaya yansıyor: Enerji maliyeti artabilir

YÜKSEK SOĞUTMA SEVİYESİ ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRABİLİR

Buzdolabını gereğinden fazla soğuk çalıştırmak, enerji tüketimini artırabiliyor. Kış aylarında ortam sıcaklığı değişse de her cihaz için geçerli tek bir kış ayarı bulunmuyor.

Tasarruf sağlamak için cihazın modeline, bulunduğu ortamın sıcaklığına ve üreticinin tavsiyelerine uygun bir seviye seçilmesi gerekiyor.