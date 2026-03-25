Antalya, dünya taekwondosunun kalbinin attığı dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 67 ülkeden toplam 2 bin 552 sporcunun tatamiye çıktığı 13. Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvası'na Bursa damga vurdu. Bursa Ataevler Spor Kulübü sporcusu Uğur Tuzlu, Poomsae kategorisinde sergilediği kusursuz performansla Türkiye’yi gururlandırdı.

FİNALDE RAKİP TANIMADI

Turnuva boyunca disiplini ve teknik becerisiyle dikkat çeken Tuzlu, final müsabakasında Iraklı rakibiyle karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleden galibiyetle ayrılan milli sporcu, altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

NEVZAT YAŞAR: HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Sporcusunun başarısını değerlendiren Milli Takım ve kulüp antrenörü Nevzat Yaşar, Uğur Tuzlu’nun bu yıl içindeki yükselişine dikkat çekti. Yaşar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uğur, bu yıl Türkiye Şampiyonu olarak rüştünü ispatlamıştı. Turkish Open gibi zorlu bir uluslararası arenada da zirvede yer alması bizleri şaşırtmadı ama çok mutlu etti. Şimdi asıl hedefimiz, bu yıl düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası. Orada da altın madalyayı hem ülkemize hem de Bursa’mıza getirmek istiyoruz."

Bursaspor camiasında büyük bir sevinçle karşılanan bu şampiyonluk, genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.