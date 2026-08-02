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Kaynak: İHA

Kaza, öğle saatlerinde Bursa’nın Keles ilçesine bağlı kırsal Alpagut Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Eşi Havva Alan ile birlikte Keles istikametine giden Ramazan Alan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Alan ile eşi Havva Alan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi Keles Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.