Yeniçağ Gazetesi
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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde mobilya üretimi yapan bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangına 20 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve kepçe sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Olay yerine 20 itfaiye aracının yanısıra, 10 su tankeri ve bir kepçe sevk edildi.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 2

AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 3

Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 4

Alevler itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevler ve söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 5

AFAD KBRN ekibinin de tedbir amaçlı olay yerinde bulunduğu ve söndürme çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 6

Yetkililer yangındaki soğutma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, siyah dumanlar da İzmir yolunun bir çok noktasından görüldü.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 7

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi - Resim: 8
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