Bursa’da siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Kepçe ve tanker desteği istendi

Alınan bilgiye göre, Bursa İzmir karayolu Başköy Mevkisi'nde mobilya üretimi yapılan bir fabrikada saat 6.05'te yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Buski, Park Bahçeler, Tarım Aş ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.