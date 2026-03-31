Buray’ın gizli takıntısı ortaya çıktı: Telefon haritalarına ne yapıyor?
Ünlü şarkıcı Buray, daha önce hiç açıklamadığı özel takıntısını ilk kez bir röportajında paylaştı. Telefon haritalarına gittiği kafeleri, kaldığı otelleri ve gördüğü manzaraları tek tek işaretlediğini söyleyen ünlü şarkıcı, hayranlarını şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla magazin gündemine oturdu. Buray, daha önce hiç bahsetmediği bir takıntısını röportajında açıklayarak hayranlarını şaşırttı.
HARİTADA İŞARETLİYOR
Şarkıcı, gittiği kafeleri telefonundaki haritada işaretlediğini belirtti. Buray, “Telefon haritalarımda yaptığım özel bir şey var. Oturduğum tüm kafeleri, kaldığım tüm otelleri ve gördüğüm tüm manzaraları tek tek işaretliyorum.” ifadelerini kullandı.
BURAY KİMDİR?
Buray, gerçek adı Buray Hoşsöz olan Kıbrıslı Türk pop şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve müzik prodüktörüdür. 15 Haziran 1984 tarihinde Lefkoşa’da (KKTC) doğdu. Pop müzik tarzıyla tanınır ve özellikle duygusal, samimi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.
Lise eğitimini Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında İngiltere’deki University of Glamorgan’da (Glamorgan Üniversitesi) Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı.
Müzik kariyerine gitarist olarak başladı. Haluk Levent, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel ve Rober Hatemo gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde eşlik etti. 2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak İngiltere’de bir yetenek yarışmasında finale kaldı ve Royal Alexandra Palace’da konser verdi.
2008’de Babutsa grubunun “Yanayım” şarkısının çıkış yaptığı albümde aranjörlük ve gitaristlik yaptı.
Asıl çıkışını 2015 yılında ilk stüdyo albümü “1 Şişe Aşk” ile yaptı. Bu albümle Türkiye’de geniş kitlelerce tanındı. Ardından single’lar ve diğer albümleriyle kariyerini sürdürdü. 2024-2025 döneminde de yeni albüm çalışmaları ve konserleriyle gündemde kaldı.ı.
Buray, özel hayatını genellikle kapalı tutmayı tercih eden bir sanatçıdır.
Avustralya’da yaklaşık 7 yıl yaşadı. Bu dönemde müzik çalışmalarına devam etti.
Evliliğinin yaklaşık 7 yıl sürdüğü ve daha sonra boşandığı ifade ediliyor. Bazı açıklamalarında “4 kez boşandım” gibi ifadeler kullandığı videolar olsa da, bu genellikle magazin yorumu olarak geçer ve resmi bir doğrulama yoktur. Genel kabul gören bilgi, tek bilinen evliliğinin Avustralya’da olduğu ve sona erdiğidir.
Aşk hayatını “karantina”da tuttuğunu, yeni ilişkilere mesafeli yaklaştığını çeşitli röportajlarda belirtti. Tek eşlilikten yana olduğunu, sevgilisini aldatmayacağını açıkça ifade etti.
Buray, genel olarak sakin ve polemikten uzak bir imaja sahip bir sanatçıdır. Kamuoyunda büyük çaplı kişisel kavgaları, skandalları veya ünlülerle uzun süren tartışmaları bilinmemektedir.
Nadir olaylar arasında, 2025 yılında Bursa’da verdiği bir konserde salonda seyirciler arasında çıkan ve yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı. Bu olay Buray’ın kendisiyle ilgili değil, konser ortamındaki seyirci tartışmasıydı; güvenlik müdahale etti.
Magazin programlarında veya sosyal medyada zaman zaman şarkı sözleri, sahne performansı ya da diğer sanatçılarla dolaylı kıyaslamalar üzerinden hafif eleştiriler olsa da, bunlar büyük bir polemiğe dönüşmedi.
Beren Saat gibi isimlere destek verdiği açıklamaları veya pop müziğin genel dinamikleri hakkındaki yorumları bazen tartışma yaratsa da, bunlar şiddetli polemik seviyesinde değil.