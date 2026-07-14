"Burada yetişmez" demişlerdi: Dünya sıraya girdi… Tarlada 40, markette 200 lira

Yüksek maliyetlerin ve tüccar baskısının altını çizen Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Piyasada gördüğümüz 22-24 kalibrelere 120, 130, 150 lira gibi fiyatlar yazıyorlar. Satıcı esnaflar, manavlar pazarlarda bu yönde gidiyor. Kalibre 28-30'dan aşağı düşmemesine rağmen tüccarlar bayağı bir zorladılar bizi bu sene. Ciddi bir örgütlenme yapmışlar. Her zamanki olduğu gibi bizim kazancımız çok az.”