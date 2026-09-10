Yunanistan'ın Nisyros İncirli Adası belediyesi, adada kalıcı olarak yaşayan ailelere dünyaya gelen her çocuk için tek seferlik 3 bin euro (yaklaşık 170 bin TL) ödeme yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.
Burada çocuk doğurana 170 bin lira veriyorlar: Aylık bile bağlanıyor
Bir Avrupa ülkesinde azalan nüfusu yükseltmek için kalıcı yaşayan ailelere doğan her çocuk için yaklaşık 170 bin TL ödeme yapılacak.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu 3 bin euroluk doğum yardımı vergiden muaf tutulacak ve ailelerin yararlandığı diğer sosyal desteklerin gelir hesaplamalarına dahil edilmeyecek.
5 YAŞINA GELENE KADAR AYLIK 150 EURO
Belediye, adada ikamet eden her çocuk için 5 yaşına gelene kadar aylık 150 euro (yaklaşık 8 bin 500 TL) ödenmesini değerlendiriyor.
Yunanistan'ın küçük adalarında ikamet eden nüfus kaybına karşı yerel yönetimler yeni önlemler almaya başladı. Türkiye'de İncirli ismiyle bilinen Nisyros Adası'nın belediyesi de gençlerin adada kalmasını ve aile kurmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir mali destek programını kabul etti. Belediye Başkanı Christofis Koronaios'un önerisi, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.
AİLEDEKİ HER ÇOCUK İÇİN 3 BİN EURO
Alınan karar kapsamında uygulamaya başlanacak proje için İncirli'de kalıcı olarak ikamet eden ailelere, dünyaya gelen her çocuk için tek seferlik 3 bin euro ödeme gerçekleştirilecek. Bu tutar güncel hesaplamayla yaklaşık 170 bin TL'ye karşılık geliyor.
Destekten yararlanabilmek için ailelerin belediyeye kayıtlı olması ve çocuğun dünyaya geldiği tarihte adada kalıcı olarak ikamet etmesi gerekiyor.
VERGİ ALINMAYACAK
Ailelere sağlanacak 3 bin euroluk destek vergiden muaf tutulacak. Ödeme, ailelerin yararlandığı diğer sosyal desteklerin belirlenmesinde kullanılan gelir hesaplamalarına da dahil edilmeyecek.
Belediye yetkilileri, 3 bin euronun yeni yerel yönetim mevzuatı kapsamında belediyenin verebileceği azami destek miktarı olduğunu ifade etti. Programın hemen hayata geçirilebilmesi için belediyenin 2026 yılı bütçesinden 9 bin euro kaynak ayrıldı.
Belediye Başkanı Koronaios, programın temel amacının genç nüfusun adadan ayrılmasını engellemek ve aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek olduğunu ifade etti.
Yunanistan'ın birçok küçük adasında görülen nüfus azalmasının yerel ekonomiden kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğine kadar çeşitli sorunlara yol açtığına dikkat çekilirken İncirli yönetimi, mali teşviklerle bu eğilimi tersine çevirmeyi hedefliyor.