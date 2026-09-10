Burada çocuk doğurana 170 bin lira veriyorlar: Aylık bile bağlanıyor

AİLEDEKİ HER ÇOCUK İÇİN 3 BİN EURO

Alınan karar kapsamında uygulamaya başlanacak proje için İncirli'de kalıcı olarak ikamet eden ailelere, dünyaya gelen her çocuk için tek seferlik 3 bin euro ödeme gerçekleştirilecek. Bu tutar güncel hesaplamayla yaklaşık 170 bin TL'ye karşılık geliyor.