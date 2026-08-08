Bu üç ürünü Türkiye tüm dünyaya satıyor: İtalya, Şili ve ABD geride kaldı

KİRAZ ÜRETİMİNDE ZİRVEDE DURUYOR

Kirazda da dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunan Türkiye, 736 bin tonu aşan üretim miktarıyla öne çıkıyor. Dünya genelinde üretilen yaklaşık her dört kirazdan biri Türkiye'de yetişirken, Şili ve ABD gibi önemli üretici ülkeler listenin gerisinde kalıyor.