Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki küresel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu üç ürünü Türkiye tüm dünyaya satıyor: İtalya, Şili ve ABD geride kaldı
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye; fındık, kiraz ve incir başta olmak üzere stratejik tarım ürünlerinde küresel liderliğini sürdürüyor.Kaynak: Diğer
Dünya genelinde rekor kırarak zirveye yerleşen 3 lezzet; hem üretim miktarı hem de ihracattaki başarısıyla uluslararası pazara damga vurmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki küresel gücünü bir kez daha kanıtlıyor.
Posta'da yer alan habere göre, dünya sıralamasında zirveye yerleşen ürünler, hem üretim miktarları hem de ihracattaki başarılarıyla uluslararası pazarda dikkat çekmeye devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki küresel gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
Açıklanan rakamlara göre Türkiye, 7 stratejik tarım ürününde dünya üretiminde ilk sırada yer alarak uluslararası pazardaki liderliğine devam ediyor.
FINDIKTA LİDER
Türkiye, yıllık yaklaşık 650 bin tonluk üretimiyle dünya fındık üretiminin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. En yakın rakibi İtalya'yı büyük farkla geride bırakan Türkiye, küresel fındık sektörünün en güçlü üreticisi olmayı devam ettiriyor.
KİRAZ ÜRETİMİNDE ZİRVEDE DURUYOR
Kirazda da dünyanın en büyük üreticisi konumunda bulunan Türkiye, 736 bin tonu aşan üretim miktarıyla öne çıkıyor. Dünya genelinde üretilen yaklaşık her dört kirazdan biri Türkiye'de yetişirken, Şili ve ABD gibi önemli üretici ülkeler listenin gerisinde kalıyor.
İNCİRDE BİRİNCİLİK DEĞİŞMİYOR
"Cennet meyvesi" olarak da anılan incirde ise Türkiye liderliğini koruyor. Yıllık 356 bin tonluk üretimle dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan Türkiye, bu alandaki üstünlüğünü uzun yıllardır sürdürüyor.