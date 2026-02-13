Brezilya Milli Takımı'nda, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin uzatılması gündemde.The Athletic’in haberine göre İtalyan çalıştırıcı, 2030 yılına kadar milli takımın başında kalmasını sağlayacak yeni bir kontrata imza atmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında göreve getirilen ve Real Madrid’den ayrılarak Brezilya’nın başına geçen Ancelotti, takım tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olmayı başardı.

Deneyimli teknik adam, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nin son bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Brezilya’nın turnuvaya katılımını garantiledi.

31 yıllık kariyerinde Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran Ancelotti, toplamda 5 Şampiyonlar Ligi ve 6 lig şampiyonluğu yaşadı.