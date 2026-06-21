Breaking Bad'in yıldızı müslüman oldu

Hayranları ve takipçileri, Esposito'ya yönelik tebrik mesajları paylaşırken, görüntüler farklı platformlarda da gündem oldu. Özellikle Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerindeki "Gus Fring" rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun müslüman olduğu yönündeki iddia, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.