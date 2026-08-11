Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen itiraf: "İntiharı düşündüm"

Hayatı boyunca daha önce hiç intihar etmeyi aklından geçirmediğini belirten Pitt, yaşadığı ailevi sorunların yarattığı baskıyı şu sözlerle anlattı: “Hissettiğim acı o kadar eziciydi ki... Aslında bu düşünceyi uygulamaya koymayı düşünmüyordum ama kafamda kurşunun soğuk çeliğini hissedebiliyordum. Bu da bir rahatlama gibi geldi."