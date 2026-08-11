Angelina Jolie ile olaylı boşanma süreci, çocuklarıyla yaşadığı kopuşlar ve alkolle mücadelesine değinen 62 yaşındaki aktör, bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen itiraf: "İntiharı düşündüm"
Hollywood’un dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncusu Brad Pitt, Esquire dergisine verdiği kapsamlı röportajda özel hayatına dair sarsıcı açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
Hayatı boyunca daha önce hiç intihar etmeyi aklından geçirmediğini belirten Pitt, yaşadığı ailevi sorunların yarattığı baskıyı şu sözlerle anlattı: “Hissettiğim acı o kadar eziciydi ki... Aslında bu düşünceyi uygulamaya koymayı düşünmüyordum ama kafamda kurşunun soğuk çeliğini hissedebiliyordum. Bu da bir rahatlama gibi geldi."
"‘Tamam, şimdi anlıyordum... Bu sadece bir rahatlama, acıdan kurtulmak için bir arayış’ diye düşündüm.” Zorlu süreçte insan hayatta kalma gücünün devreye girdiğini belirten oyuncu, şu an kendini piyangoyu kazanmış gibi hissettiğini ifade etti.
YIPRATICI BOŞANMA VE ÇOCUKLARLA YAŞANAN KOPUŞ
Pitt’in bu bunalımın eşiğine gelmesine yol açan sürecin merkezinde, Angelina Jolie ile 2016 yılında başlayan ve sekiz yıl süren yıpratıcı boşanma davası yer alıyor.
Çiftin özel bir jette yaşadığı ve mahkeme dosyalarına yansıyan tartışmaların ardından çocukların babalarından uzaklaştığı biliniyor.
Birlikte sahip oldukları altı çocuktan (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox) çoğunun yasal yollara başvurarak Brad Pitt soyadını reddetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, oyuncu bu durumu “Aile ile ilgili şeyler” diyerek özetledi. Tüm bu çalkantılı dönemin ardından Pitt, yaklaşık üç yıldır Ines de Ramon ile birlikteliğini sürdürüyor.
YEDİ YILLIK AYIKLIK SONRASI YENİDEN ALKOL TÜKETİMİ
Röportajın bir diğer dikkat çekici başlığı ise ünlü oyuncunun alkolle olan imtihanı oldu. 2016'daki olaylı uçak seyahatinin ardından içkiyi bırakan, 12 adımlı programlara katılan ve yedi yıllık bir ayıklık süreci geçiren Pitt, Los Angeles’taki 12 milyon dolarlık evinde gazeteciye şarap ikram ederken yeniden kontrollü bir şekilde alkol tüketmeye başladığını açıkladı.
“Yedi yıl ayıktım. Sonra yeniden içmeye başladım” diyen Pitt, birkaç kadeh içebildiğini ancak aşırıya kaçamadığını belirterek bu konuda kontrollü ve özenli olması gerektiğinin altını çizdi.