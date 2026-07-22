Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı

Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı

Tokat Erbaa’da sıra dışı bir eskort görenleri şaşırttı. Uluslararası Yaprak Festivali için dolmanın pişirileceği 600 kiloluk dev kazan önce iş makinesi ile kamyona yüklendi. Sonra kamyonun önüne ise zabıta ekipleri eskort yaparak trafiği açtı.

Kaynak: DHA
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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 1

Tokat Erbaa ilçesinde 2 gün sonra başlayacak Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali’nde 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, belediyeye ait iş makinesi tarafından alana yerleştirildi.

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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 2

Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 24 Temmuz’da baklalı dolma pişirilmesi için çalışma yapıldı.

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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 3

Bu kapsamda 100 bin 60 adet baklalı dolmanın pişirileceği 600 kilo ağırlığında 5 ton ürün kapasiteli kazan ilçeye getirildi.

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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 4

Getirilen kazan kamyonete yüklenip süslenerek zabıta eskortu ve davul zurna eşliğinde konvoyla ilçede dolaştırılarak vatandaşlar cuma günü düzenlenecek programa davet edildi.

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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 5

Gastronomi etkinliklerinin gerçekleştirileceği Bilim Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan burada belediyeye ait bir iş makinesi tarafından kamyonetten kaldırılıp dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi.

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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 6

Vatandaşlar olan biteni şaşkın bakışlarla izlerken o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 7
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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 8
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Böylesi İlk Kez Görüldü: Dev kazan için eskort yapıldı - Resim: 9
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