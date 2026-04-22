El Salvador’da, Orta Amerika’nın en büyük suç şebekelerinden “MS-13” (Mara Salvatrucha) çetesine yönelik ülke tarihinin en kapsamlı yargılamalarından biri başlatıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre, örgütün üst düzey kadrosunda yer aldığı öne sürülen 486 sanık, 2012-2022 döneminde işlendiği iddia edilen 47 binden fazla suçtan toplu şekilde hakim karşısına çıkarıldı.

SAVCILIK EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİYOR

Savcılık; sanıkları cinayet, kadın cinayeti, zorla kaybetme, haraç ve silah kaçakçılığı gibi ağır suçların yanı sıra, kontrol ettikleri bölgelerde fiili otorite kurmaya çalışmakla da suçluyor.

Sanıklar hakkında isyan suçlaması da yöneltilirken, her bir suç için en üst sınırdan ceza talep ediliyor. Tüm suçlardan hüküm verilmesi halinde bazı sanıkların yüzlerce yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

İddianamede ayrıca, 25-27 Mart 2022 tarihlerinde 86 kişinin öldürülmesine yol açan saldırıların talimatlarının da dava dosyasında yer aldığı kaydedildi. Söz konusu olaylar, ülkenin iç savaş sonrası en kanlı dönemlerinden biri olarak biliniyor. Bu gelişmelerin ardından hükümet, Mart 2022’de ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmiş ve uygulama sonraki süreçte defalarca uzatılmıştı.

Yetkililer, bu süreçte 91 bin 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İnsan hakları örgütleri ise olağanüstü hal uygulamasını sert şekilde eleştirerek, cezaevlerinde aşırı doluluk, kötü muamele ve tutuklu ölümleri gibi ihlaller yaşandığını öne sürüyor.

"SUÇ ORANINDA DÜŞÜŞ VAR"

Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetimi ise alınan önlemler sayesinde ülkede cinayet oranlarının ciddi şekilde düştüğünü savunuyor. Resmi verilere göre, 100 bin kişi başına düşen cinayet oranı 2022’de 7,8 iken 2025’te 1,3’e geriledi.

Sanıkların önemli bir bölümünün, 2023’te açılan ve yüksek güvenlik önlemleriyle öne çıkan Terörizm Hapishanesi (CECOT) dahil farklı cezaevlerinde tutulduğu belirtilirken, dava sürecinin sanal duruşma yöntemiyle sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, sanıklar arasında geçmişte hükümet ile çeteler arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine katıldığı iddia edilen bazı örgüt liderlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu dava, kapsamı ve yöneltilen suç sayısının büyüklüğü nedeniyle uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.