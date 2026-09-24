Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti

39 YILLIK ŞİRKETTE YENİ DÖNEM
Türkiye’de 39 yıldır faaliyet gösteren Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., ortaklık yapısını ilgilendiren önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarına duyurdu.
39 YILLIK ŞİRKETTE YENİ DÖNEM
Türkiye’de 39 yıldır faaliyet gösteren Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., ortaklık yapısını ilgilendiren önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarına duyurdu.
KARAR ANA HİSSEDAR İÇİN ALINDI
Açıklamaya göre karar doğrudan Doğusan Boru’nun yönetimine ilişkin değil. Şirketin ana hissedarı konumundaki Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’nin yönetimi hakkında karar alındı.
YÜZDE 56,09’LUK PAYA SAHİP
Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş., Doğusan Boru’nun sermayesinin yüzde 56,09’una sahip. Böylece şirketin çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ana hissedarın yönetiminde önemli bir değişikliğe gidildi.
YÖNETİM TMSF’YE GEÇTİ
İlgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’nin yönetiminin TMSF tarafından kayyumluk yetkileriyle yürütülmesine karar verildi.
ŞİRKET KAP’TAN AÇIKLADI
Gelişme Doğusan Boru tarafından KAP üzerinden kamuoyuna bildirildi. Açıklamada ana hissedarın yönetimine ilişkin alınan kararın ayrıntılarına yer verildi.
DOĞUSAN BORU’NUN YÖNETİMİNE KAYYUM ATANMADI
Karardaki önemli ayrıntı ise kayyum kararının Doğusan Boru’nun doğrudan yönetimine yönelik olmaması. Karar, yüzde 56,09 paya sahip ana hissedar Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’yi kapsıyor.
YENİ GELİŞMELER DUYURULACAK
Doğusan Boru, ana hissedarına ilişkin süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.