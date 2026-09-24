Yeniçağ Gazetesi
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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti

1987’den bu yana faaliyet gösteren Doğusan Boru’da önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin yüzde 56,09 hissesini elinde bulunduran Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’nin yönetiminin TMSF tarafından kayyumluk yetkileriyle yürütülmesine karar verildi.

Kaynak: Diğer
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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 1

39 YILLIK ŞİRKETTE YENİ DÖNEM

Türkiye’de 39 yıldır faaliyet gösteren Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., ortaklık yapısını ilgilendiren önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarına duyurdu.

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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 2

KARAR ANA HİSSEDAR İÇİN ALINDI

Açıklamaya göre karar doğrudan Doğusan Boru’nun yönetimine ilişkin değil. Şirketin ana hissedarı konumundaki Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’nin yönetimi hakkında karar alındı.

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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 3

YÜZDE 56,09’LUK PAYA SAHİP

Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş., Doğusan Boru’nun sermayesinin yüzde 56,09’una sahip. Böylece şirketin çoğunluk hisselerini elinde bulunduran ana hissedarın yönetiminde önemli bir değişikliğe gidildi.

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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 4

YÖNETİM TMSF’YE GEÇTİ

İlgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’nin yönetiminin TMSF tarafından kayyumluk yetkileriyle yürütülmesine karar verildi.

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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 5

ŞİRKET KAP’TAN AÇIKLADI

Gelişme Doğusan Boru tarafından KAP üzerinden kamuoyuna bildirildi. Açıklamada ana hissedarın yönetimine ilişkin alınan kararın ayrıntılarına yer verildi.

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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 6

DOĞUSAN BORU’NUN YÖNETİMİNE KAYYUM ATANMADI

Karardaki önemli ayrıntı ise kayyum kararının Doğusan Boru’nun doğrudan yönetimine yönelik olmaması. Karar, yüzde 56,09 paya sahip ana hissedar Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.’yi kapsıyor.

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Borsada bir şirkete daha kayyum: Yönetim TMSF’ye geçti - Resim: 7

YENİ GELİŞMELER DUYURULACAK

Doğusan Boru, ana hissedarına ilişkin süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

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