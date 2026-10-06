Yozgat’ta kırsal bölgelerde küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesinde hak sahiplerine hayvan dağıtımı başladı.
Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı
2 bin 381 başvurunun yapıldığı “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesinde ilk hayvan teslimleri gerçekleştirildi. Yetiştiricilere 95 dişi, 5 erkek olmak üzere toplam 100’er küçükbaş hayvan dağıtılıyor.Kaynak: ANKA
Projenin ilk etabında 5 yetiştiriciye 100’er küçükbaş hayvan teslim edildi. Kent genelinde projeden yararlanmak isteyen 2 bin 381 yetiştirici başvuruda bulundu.
Yapılan değerlendirme sonucunda ilk etap için 14 yetiştirici asil, 42 yetiştirici ise yedek olmak üzere toplam 56 kişi hak sahibi olarak belirlendi.
İlk teslimatlarda yetiştiricilere hayvanların 95’i dişi, 5’i erkek olacak şekilde dağıtım yapıldı.
Böylece şu ana kadar 5 besiciye toplam 475 dişi ve 25 erkek olmak üzere 500 küçükbaş hayvan ulaştırıldı.
Proje kapsamındaki dağıtımların tamamının tek seferde yapılmayacağı, hak sahiplerine yönelik teslimatların etaplar şeklinde 2028 yılına kadar sürdürüleceği bildirildi.
Yozgat Merkez, Çandır ve Yerköy ilçelerinde bulunan 3 yetiştiricinin de önümüzdeki günlerde hayvanlarını teslim alması bekleniyor.
Şimdiye kadar hayvanları teslim edilen yetiştiricilerin ise Yozgat Merkez, Çandır, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde bulunduğu belirtildi.
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusunda, proje kapsamında hak kazanan yetiştiricilerin hayvanlarına ait bir yıllık TARSİM sigortasının TİGEM tarafından karşılanacağı bildirildi.
Bunun yanında bakım ve besleme giderleri için de ödeme yapılacağı kaydedildi.
Buna göre yetiştiricilere 12 ay boyunca üçer aylık dönemlerde, hayvan başına 150 lira ödeme yapılacak ve yıllık toplam destek 450 lirayı bulacak.
Projeden yararlanan yetiştiriciler, küçükbaş hayvan sayılarının artırılmasına yönelik desteğin olumlu olduğunu belirtirken üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti.
Besicilik yapan Sadet Dumlupınar, devlet desteğinin devam etmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.
Buna karşın yem giderlerinin üreticileri zorladığını belirten Dumlupınar, özellikle hazır ve fabrika yemlerinin fiyatlarından yakındı.
Dumlupınar, bu yıl arpa fiyatında önceki yıla göre değişiklik olmadığını ifade etti.
Kuzular için kullanılan hazır yemin de yüksek maliyetli olduğunu dile getiren Dumlupınar, geçmiş yıllardaki hayvan satış fiyatlarını da değerlendirdi.
Önceki yıllarda kuzuları 10 bin 100 liraya sattığını anlatan Dumlupınar, geçen yıl bu rakamın 11 bin 500 liraya çıktığını, bu yıl ise koyunlarını 16 bin liradan sattığını belirtti.
Battal köyünde hayvancılık yapan Osman Tuncer ise üretimdeki en önemli gider kalemlerinden birinin yem olduğunu söyledi.
Yem çuvalının fiyatının bin lirayı aştığını belirten Tuncer, köyde geçimini sağlamak için hayvancılığa yöneldiğini anlattı.
Hayvancılığın kendisi açısından zaman içerisinde büyüyen bir uğraş haline geldiğini ifade eden Tuncer, herhangi bir kredi veya destek kullanmadan kendi hayvanlarının sayısını artırdığını söyledi.
Tuncer, besiciliğe 25 koyunla başladığını ve sürüsünü zaman içinde 200-220 hayvana çıkardığını belirtti.
Köy yaşamını tercih ettiğini dile getiren Tuncer, kentte yaşam koşullarının zorlaştığını düşündüğünü söyledi. Hayvancılığı bırakmayı düşünmediğini belirten Tuncer, yaşamını köyde sürdürerek bu işle uğraşmaya devam edeceğini ifade etti.