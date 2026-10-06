Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı

Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı

2 bin 381 başvurunun yapıldığı “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesinde ilk hayvan teslimleri gerçekleştirildi. Yetiştiricilere 95 dişi, 5 erkek olmak üzere toplam 100’er küçükbaş hayvan dağıtılıyor.

Kaynak: ANKA
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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 1

Yozgat’ta kırsal bölgelerde küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesinde hak sahiplerine hayvan dağıtımı başladı.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 2

Projenin ilk etabında 5 yetiştiriciye 100’er küçükbaş hayvan teslim edildi. Kent genelinde projeden yararlanmak isteyen 2 bin 381 yetiştirici başvuruda bulundu.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 3

Yapılan değerlendirme sonucunda ilk etap için 14 yetiştirici asil, 42 yetiştirici ise yedek olmak üzere toplam 56 kişi hak sahibi olarak belirlendi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 4

İlk teslimatlarda yetiştiricilere hayvanların 95’i dişi, 5’i erkek olacak şekilde dağıtım yapıldı.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 5

Böylece şu ana kadar 5 besiciye toplam 475 dişi ve 25 erkek olmak üzere 500 küçükbaş hayvan ulaştırıldı.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 6

Proje kapsamındaki dağıtımların tamamının tek seferde yapılmayacağı, hak sahiplerine yönelik teslimatların etaplar şeklinde 2028 yılına kadar sürdürüleceği bildirildi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 7

Yozgat Merkez, Çandır ve Yerköy ilçelerinde bulunan 3 yetiştiricinin de önümüzdeki günlerde hayvanlarını teslim alması bekleniyor.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 8

Şimdiye kadar hayvanları teslim edilen yetiştiricilerin ise Yozgat Merkez, Çandır, Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde bulunduğu belirtildi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 9

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusunda, proje kapsamında hak kazanan yetiştiricilerin hayvanlarına ait bir yıllık TARSİM sigortasının TİGEM tarafından karşılanacağı bildirildi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 10

Bunun yanında bakım ve besleme giderleri için de ödeme yapılacağı kaydedildi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 11

Buna göre yetiştiricilere 12 ay boyunca üçer aylık dönemlerde, hayvan başına 150 lira ödeme yapılacak ve yıllık toplam destek 450 lirayı bulacak.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 12

Projeden yararlanan yetiştiriciler, küçükbaş hayvan sayılarının artırılmasına yönelik desteğin olumlu olduğunu belirtirken üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 13

Besicilik yapan Sadet Dumlupınar, devlet desteğinin devam etmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 14

Buna karşın yem giderlerinin üreticileri zorladığını belirten Dumlupınar, özellikle hazır ve fabrika yemlerinin fiyatlarından yakındı.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 15

Dumlupınar, bu yıl arpa fiyatında önceki yıla göre değişiklik olmadığını ifade etti.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 16

Kuzular için kullanılan hazır yemin de yüksek maliyetli olduğunu dile getiren Dumlupınar, geçmiş yıllardaki hayvan satış fiyatlarını da değerlendirdi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 17

Önceki yıllarda kuzuları 10 bin 100 liraya sattığını anlatan Dumlupınar, geçen yıl bu rakamın 11 bin 500 liraya çıktığını, bu yıl ise koyunlarını 16 bin liradan sattığını belirtti.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 18

Battal köyünde hayvancılık yapan Osman Tuncer ise üretimdeki en önemli gider kalemlerinden birinin yem olduğunu söyledi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 19

Yem çuvalının fiyatının bin lirayı aştığını belirten Tuncer, köyde geçimini sağlamak için hayvancılığa yöneldiğini anlattı.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 20

Hayvancılığın kendisi açısından zaman içerisinde büyüyen bir uğraş haline geldiğini ifade eden Tuncer, herhangi bir kredi veya destek kullanmadan kendi hayvanlarının sayısını artırdığını söyledi.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 21

Tuncer, besiciliğe 25 koyunla başladığını ve sürüsünü zaman içinde 200-220 hayvana çıkardığını belirtti.

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Bölgede hayvancılığa can suyu: Devlet besicilere hayvan dağıttı - Resim: 22

Köy yaşamını tercih ettiğini dile getiren Tuncer, kentte yaşam koşullarının zorlaştığını düşündüğünü söyledi. Hayvancılığı bırakmayı düşünmediğini belirten Tuncer, yaşamını köyde sürdürerek bu işle uğraşmaya devam edeceğini ifade etti.

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