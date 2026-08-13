Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu

Etrafta çok çocuk vardı, önce 500 kilo buz döktürerek çocukları serinletmek istedim. Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik. Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde. Çocukları eğlendirmek güzel bir şey. Benim de çocuğum var, keyif aldım, mutlu oldum" dedi.