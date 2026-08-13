Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu

Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, termometrelerin 40 dereceye yaklaşmasıyla bunalan tatilciler için sıra dışı bir serinletme yöntemi uygulandı. Bitez Sahili’nde bir işletmeci, sahile yaklaşık 2 ton buz dökerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Kaynak: DHA
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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler için, bir işletmeci sahile yaklaşık 2 ton buz döktü. Çocuklar, sahilde kum yerine buzla oynadı.

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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 2

Bodrum’da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar ve tatilciler serinlemek için sahil şeritlerine akın etti.

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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 3

Bitez Sahili’nde, bir işletmeci sahil kenarına yaklaşık 2 ton buz döktürdü. Buzu gören çocuklar, kumsalda kum yerine buzla oynayıp eğlendi.

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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 4
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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 5

Etrafta çok çocuk vardı, önce 500 kilo buz döktürerek çocukları serinletmek istedim. Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik. Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde. Çocukları eğlendirmek güzel bir şey. Benim de çocuğum var, keyif aldım, mutlu oldum" dedi.

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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 6
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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 7
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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 8
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Bodrum'da termometreler patladı: İşletmeci sahili buzla doldurdu - Resim: 9
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