Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü

Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü

Geçtiğimiz yıl ana hedefi olan 100 bin doları aşan Bitcoin, yıl başından bu yana sert düşüşler yaşıyor. 65 bin doların altına düşen Bitcoin'de felaket senaryoları yazıldı.

Kaynak: Diğer
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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 1

Exness Stratejisti Li Xing, Bitcoin'de 35 bin dolar altına dikkat çekti.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 2

Bitcoin, Asya işlemlerinin ilk saatlerinde gerileyerek yakından izlenen 65 bin dolar seviyesinin altında kaldı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerin yeniden değerlendirilmesi, kripto varlık üzerindeki baskının sürmesine neden oldu.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 3

ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, Hazine tahvili getirileri ile doların gerilemesini sağlayarak riskli varlıklara destek verdi. Ancak Fed'in faizleri artırabileceğine yönelik beklentilerin tahvil getirilerini yüksek tutması, Bitcoin'in yükseliş potansiyelini sınırladı.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 4

Exness Stratejisti Li Xing, kurumsal talep eğilimlerinin de zayıf kalmaya devam ettiğini belirtti. Bitcoin borsa yatırım fonlarından mayıs-haziran döneminde yaklaşık 6,9 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşirken, temmuz ayındaki toplam akımların da negatif olduğu ifade edildi.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 5

Xing, fon akımlarında tersine dönüş yaşanmadığı sürece Bitcoin'de görülebilecek yükselişlerin kalıcı olmasının zor olduğunu kaydetti. Orta Doğu'da devam eden çatışmaların da kripto para piyasası üzerindeki olumsuz görünümü güçlendirdiği belirtildi.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 6

"Bitcoin'in bu yıl 38 bin dolarda dip yapabilir"
NYDIG ise Bitcoin'in 2025-2026 dönemindeki değer kaybının 2014, 2018 ve 2022 yıllarında görülen 4 yıllık döngü düzeltmelerine giderek daha fazla benzediğini bildirdi.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 7

Mevcut düşüşün önceki ayı piyasalarındaki derinlik ve süreyi tekrarlaması halinde Bitcoin'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde 38 bin-39 bin dolar aralığında dip yapabileceği tahmin edildi.

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Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü - Resim: 8

Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Kripto para, bu yıl ABD Hazine tahvilleri, gümüş ve İsviçre frangı dahil çeşitli varlıkların gerisinde kaldı.

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