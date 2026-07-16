Bitcoin'de felaket senaryosu: 35 bin doların altı göründü

Exness Stratejisti Li Xing, kurumsal talep eğilimlerinin de zayıf kalmaya devam ettiğini belirtti. Bitcoin borsa yatırım fonlarından mayıs-haziran döneminde yaklaşık 6,9 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşirken, temmuz ayındaki toplam akımların da negatif olduğu ifade edildi.