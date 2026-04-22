DİPLOMASİDE KRİTİK EŞİK: ABD VE İRAN ARASINDA ATEŞKES UZATILDI!

Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi adına tarihi bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen geçici ateşkesi uzatma kararı Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

GUTERRES: GÜVEN İNŞASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak ve diplomasi için alan açmak adına hayati önem taşıdığını vurguladı. BM’den yapılan resmi açıklamada, tüm tarafların diyaloğu zedeleyecek adımlardan kaçınması ve müzakere masasında kalması yönünde güçlü bir çağrı yapıldı.

ARABULUCU PAKİSTAN'IN ROLÜ KRİTİK

Ateşkesin uzatılmasında bölgesel dengelerin önemi bir kez daha ön plana çıktı. ABD Başkanı Trump, Pakistan’ın talebi doğrultusunda bu kararı aldığını belirterek, İran’ın nihai anlaşma önerisini sunana kadar askeri hareketliliğin askıda kalacağını duyurdu. Genel Sekreter Guterres de Pakistan'ın bu süreçteki kolaylaştırıcı rolüne tam destek verdiğini belirtti.

GÖZLER İRAN'IN ÖNERİSİNDE

Uzatılan bu süreyle birlikte, top artık Tahran yönetiminde. İran'ın sunacağı yeni teklif, bölgedeki kalıcı barışın kaderini belirlir. Müzakerelerin yapıcı bir şekilde devam etmesi, sadece iki ülke için değil, küresel enerji ve güvenlik hatları için de büyük önem taşıyor.