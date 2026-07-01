Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi

Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi

Altınordu FK, uygun yatırımcı bulunamaması sebebiyle 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele etmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi - Resim: 1

İzmir temsilcisi, bir süredir devam eden yatırımcı arayışından sonuç alınamaması üzerine yeni sezonda A takım düzeyinde profesyonel liglerde yer almama kararı aldı.

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Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi - Resim: 2

Kırmızı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmede, profesyonel A takım faaliyetlerinin askıya alınacağını ancak altyapı ve futbolcu yetiştirme çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu.

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Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi - Resim: 3

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, Altınordu’nun temel misyonu olan genç oyuncu geliştirme sisteminin devam edeceği vurgulandı.

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"Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık."

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Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi - Resim: 5

"Türk futbolunda ‘yetiştiricilik’ kulvarında önemli bir farkındalık oluşturduk. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık."

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Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi - Resim: 6

"Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var."

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Bir zamanların Süper Lig devi ligden tamamen çekildi - Resim: 7

"Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz."

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"Asıl amacımız olan ‘Genç Futbolcu Yetiştiriciliği, 7-15 Yaş Çocuk Futbolu’ faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

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