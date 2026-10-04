Yeniçağ Gazetesi
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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor

Bir dönem hamamların, camilerin ve evlerin vazgeçilmezi olan takunya, plastik terliklerin yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tuttu. Mesleğin son temsilcilerinden Nihat Yakın ise Osmanlı’dan günümüze uzanan zanaatı minyatür, biblo ve anahtarlıklarla yaşatmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 1

Bir zamanlar günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan, hatta renkleriyle bile farklı anlamlar taşıyan geleneksel bir ürün, teknoloji ve plastik kullanımının yaygınlaşmasıyla tarihe karışma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 2

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Nihat Yakın, kaybolmaya yüz tutan bu zanaatın son temsilcilerinden biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatçısı kimliğine sahip Yakın, yıllardır mesleğini sürdürüyor.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 3

Yakın’ın yaşatmaya çalıştığı gelenek, kökleri Osmanlı dönemine kadar uzanan takunya, diğer adıyla nalın ustalığı. Bir dönem özellikle ıslak zeminlerde, hamamlarda ve camilerde yaygın olarak kullanılan takunyalar artık eski ilgiyi görmüyor.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 4

Nihat Yakın, plastik ve naylon terliklerin yaygınlaşmasının mesleği büyük ölçüde etkilediğini belirterek, “Ne zaman ki plastik ve naylon terlikler çıktı, bu meslek de ölmeye yüz tuttu” dedi.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 5

Takunyaların geçmişte yalnızca bir ihtiyaç olmadığını anlatan Yakın, renklerinin bile anlam taşıdığını söyledi. Canlı renkleri genç kızların, koyu renkleri ise yaşlı veya eşini kaybetmiş kadınların tercih ettiğini aktardı.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 6

Günlük kullanımın azalması üzerine üretimini değiştiren usta, geleneksel takunyayı minyatür hale getirerek yaşatmaya başladı. Atölyesinde artık aksesuar, biblo ve anahtarlık gibi hediyelik ürünler hazırlıyor.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 7

Osmanlı döneminde gelin hamamlarında özel süslemeli takunyaların kullanıldığını anlatan Yakın, günümüzde insanların minyatür ürünleri çocuklarına ve gelinlerine hediye ettiğini, evlerinde hatıra olarak sakladığını söyledi.

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Bir zamanlar her evde vardı: Şimdi yapan usta bulmak bile zor - Resim: 8

Zanaatını gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Nihat Yakın, “Başlamanın ve öğrenmenin yaşı yok” diyerek kapısının öğrenmek isteyen herkese açık olduğunu belirtti. Usta, “Elim tuttuğunca bu işi yapmaya devam edeceğim” sözleriyle mesleğini bırakmaya niyeti olmadığını vurguladı.

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