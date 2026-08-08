Bir zamanlar her evde vardı, şimdi ustası kalmadı: 52 yıllık meslek yok oluyor

"Pamuk üretimi çok nadir yapılıyor"

Pamuk yorganların artık tercih edilmediğini ancak daha sağlıklı olduğunu dile getiren Tuncay, "Eskiden yataklar yorganlar hep pamuktan olurdu. O zamanlar sıhhat vardı. Nesil değişti, insan değişti, hayat değişti. Çukurova'da pamuk bitti. Eskiden Çukurova demek pamuk demekti. Pamuklar elle toplanırdı. Elle toplanan pamuk altın değerindeydi. Artık ekilmiyor ve biçilmiyor. Pamuk üretimi çok nadir yapılıyor. Eskiden biz köylere giderdik yol boyu her yerin pamuktan bembeyaz olduğunu görürdük.